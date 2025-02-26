10 минут до стройной талии: секреты быстрого сжигания жира

Чрезмерная дряблость живота – это проблема, с которой сталкивается много людей, особенно с возрастом. Лишние сантиметры вокруг талии могут не только мешать выглядеть привлекательно, но и являться признаком серьезных проблем со здоровьем.

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К счастью, существуют эффективные способы избавиться от этой проблемы, в частности из-за регулярных физических упражнений. Эта 10-минутная программа на коврике eatthis.com поможет вам быстро растопить жир на животе и вернуть тонус мышцам.

Выполняйте этот комплекс каждый день или между основными тренировками. Поставьте таймер на 10 минут и выполните упражнения одно за другим без перерывов.

Квадропресс (15-20 повторений)

Начнем с квадропресса, являющегося сочетанием полуприседания и полуотжима. Займите положение "стол" на коврике, положив руки под плечи. Поверните предплечье на 45 градусов, чтобы образовать ромбовидную форму. Согните колени, держите их немного над полом. Равномерно распределите вес между руками и ногами. Затем опустите тело, сгибая локти и выдвигая колени вперед. Спина должна быть прямой. Поднимите спину, используя пальцы ног и ладони, при этом работают трицепсы.

Сплит-приседания с пульсом (по 10 повторений для каждой ноги)

Далее переходите к сплит-приседаниям с пульсом. Станьте в положение, где одна нога впереди, а другая сзади. Во время приседания держите спину ровной, а пресс напряженной. После того, как опуститесь в раздельное приседания, поднимитесь на ¼ пути, а затем опуститесь назад. Важно чувствовать, как работает пятка передней ноги, чтобы максимально подняться.

Седалищный мост для одной ноги (по 12 повторений для каждой ноги)

Для седалищного моста на одной ноге, одну ногу держите приподнятой, а другую изогнутой, колено должно быть направлено вверх. Держите корпус напряженным и поднимите бедро вверх, нажимая через пятку. Сгибайте ягодицу на пике движения, а затем опускайтесь назад, контролируя движение.

Обратные скручивания (10-15 повторений)

Завершим тренировку обратными скручиваниями. Лягте на коврик, следя за тем, чтобы нижняя часть спины была прижата к полу. С напряженным прессом поднимите ноги к туловищу. Затем медленно опускайте их назад, не снижая напряжения в мышцах.

Эти упражнения помогут не только снизить жир на животе, но и улучшить общий тонус мышц. Сделайте их частью своей повседневной активности и наблюдайте за прогрессом.

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