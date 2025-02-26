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10 минут до стройной талии: секреты быстрого сжигания жира

Руслана Стрелец
Новости медицины
2 минуты
96
10 минут до стройной талии: секреты быстрого сжигания жира

Чрезмерная дряблость живота – это проблема, с которой сталкивается много людей, особенно с возрастом. Лишние сантиметры вокруг талии могут не только мешать выглядеть привлекательно, но и являться признаком серьезных проблем со здоровьем.

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К счастью, существуют эффективные способы избавиться от этой проблемы, в частности из-за регулярных физических упражнений. Эта 10-минутная программа на коврике eatthis.com поможет вам быстро растопить жир на животе и вернуть тонус мышцам.

Выполняйте этот комплекс каждый день или между основными тренировками. Поставьте таймер на 10 минут и выполните упражнения одно за другим без перерывов.

10 минут до стройной талии: секреты быстрого сжигания жира

Квадропресс (15-20 повторений)

Начнем с квадропресса, являющегося сочетанием полуприседания и полуотжима. Займите положение "стол" на коврике, положив руки под плечи. Поверните предплечье на 45 градусов, чтобы образовать ромбовидную форму. Согните колени, держите их немного над полом. Равномерно распределите вес между руками и ногами. Затем опустите тело, сгибая локти и выдвигая колени вперед. Спина должна быть прямой. Поднимите спину, используя пальцы ног и ладони, при этом работают трицепсы.

10 минут до стройной талии: секреты быстрого сжигания жира

Сплит-приседания с пульсом (по 10 повторений для каждой ноги)

Далее переходите к сплит-приседаниям с пульсом. Станьте в положение, где одна нога впереди, а другая сзади. Во время приседания держите спину ровной, а пресс напряженной. После того, как опуститесь в раздельное приседания, поднимитесь на ¼ пути, а затем опуститесь назад. Важно чувствовать, как работает пятка передней ноги, чтобы максимально подняться.

10 минут до стройной талии: секреты быстрого сжигания жира

Седалищный мост для одной ноги (по 12 повторений для каждой ноги)

Для седалищного моста на одной ноге, одну ногу держите приподнятой, а другую изогнутой, колено должно быть направлено вверх. Держите корпус напряженным и поднимите бедро вверх, нажимая через пятку. Сгибайте ягодицу на пике движения, а затем опускайтесь назад, контролируя движение.

10 минут до стройной талии: секреты быстрого сжигания жира

Обратные скручивания (10-15 повторений)

Завершим тренировку обратными скручиваниями. Лягте на коврик, следя за тем, чтобы нижняя часть спины была прижата к полу. С напряженным прессом поднимите ноги к туловищу. Затем медленно опускайте их назад, не снижая напряжения в мышцах.

Эти упражнения помогут не только снизить жир на животе, но и улучшить общий тонус мышц. Сделайте их частью своей повседневной активности и наблюдайте за прогрессом.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская