10 минут, которые разбавят ваш ленивый день: простые упражнения для улучшения физической формы

Из-за определенного ритма жизни и возможности работать удаленно, большинство людей испытывают вялость и пренебрегают физическими упражнениями. Однако даже если у вас не хватает времени на визит в спортзал, вы можете ввести в свою рутину простой план тренировки, который займет всего 10 минут в день.

Чтобы улучшить свою энергию и придать немного активности мышцам, следует выполнять простые асаны из йоги, для которых вам не нужно идти в зал и иметь дополнительные принадлежности. Как их выполнить, рассказали в Eat This, Not That.

Поза ребенка

Если у вас есть только немного времени для тренировки, разверните коврик для йоги и ложитесь в детскую позу. Это упражнение помогает растянуть мышцы бедер и спины. Чтобы его выполнить, вытяните руки перед собой, положите лоб на коврик и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.

Кошка-корова

Выполнив позу ребенка, переходите к следующему упражнению, где руки расставлены на ширину плеч, а колени выровнены с бедрами. Сделайте глубокий вдох, выгибая нижнюю часть спины и поднимая голову (корова). Затем выдохните, втягивая пресс и выгибая спину (кошка). Это упражнение помогает расслабить позвоночник.

Собака мордой вниз

Начните с позы "кошка-корова", а затем перейдите к позе "собака мордой вниз". Такая поза хорошо растягивает заднюю цепь, подколенные сухожилия, ягодицы и спину. Вам необходимо плавно двигаться к верхней части коврика и остаться в наклоне вперед на 1 минуту, что поможет успокоить тело.

Подсолнечное приветствие

Далее следует выполнять это упражнение, чтобы повысить сердцебиение без чрезмерного потоотделения. Для полуприветствия начните с позы горы, поднимая руки над головой, наклоняйтесь вперед, касаясь земли, а затем вернитесь в исходное положение.

