10 полезных фруктов, которые вы должны есть ежедневно

Фрукты — это природный источник витаминов, минералов и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье, а также снижают риск сердечных заболеваний, диабета и даже рака. Добавлять фрукты в рацион — это всегда хорошая идея, однако некоторые из них обладают особенно мощными свойствами.

В Eat This, Not That поделились списком 10 лучших фруктов и ягод, которые следует есть каждый день. Ознакомьтесь с этой информацией, чтобы скорректировать свой рацион в пользу здоровья.

Яблоки

Яблоки богаты клетчаткой, которая поддерживает здоровье кишечника и сердца. Употребление двух яблок в день может снизить уровень холестерина и триглицеридов. Кроме того, яблоки содержат пектин, который действует как пребиотик, способствуя росту полезных кишечных бактерий. Это делает яблоки отличным выбором для ежедневного рациона.

Манго

Манго — это не только вкусный тропический фрукт, но и источник клетчатки, витаминов A и C. Его яркий цвет свидетельствует о высоком содержании каротиноидов, которые обладают противовоспалительными свойствами. Каротиноиды в мякоти и кожуре манго помогают снизить риск рака и поддерживают здоровье зрения. Поэтому, добавьте его в рацион для улучшения иммунитета и общего самочувствия.

Вишни

Вишни — это вкусные и полезные ягоды, которые содержат антиоксиданты и противовоспалительные соединения. Они могут помочь уменьшить воспаление и окислительный стресс, поддерживая общее здоровье.

Клубника

Клубника — это полезная ягода с низким содержанием углеводов, что делает ее отличным выбором для людей с диабетом или тех, кто придерживается диеты с ограничением углеводов. Одна порция клубники содержит всего 15 граммов углеводов и 3 грамма клетчатки, что помогает контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, клубника также богата антиоксидантом антоцианом, который уменьшает воспаление, окислительный стресс и улучшает чувствительность к инсулину, снижая риски, связанные с диабетом 2 типа.

Черника

Черника — это вкусная и полезная ягода, которая полна антиоксидантов, поддерживающих здоровье мозга. Регулярное потребление черники может улучшить память и замедлить старение мозга. Обратите внимание, что дикая черника содержит в два раза больше антиоксидантов, чем обычная, и обладает мощными противовоспалительными свойствами, что делает ее отличным выбором для поддержания когнитивных функций.

Чернослив

Чернослив легко хранить и добавлять в различные блюда. Регулярное потребление чернослива может помочь предотвратить потерю минеральной плотности костей, что особенно полезно для пожилых женщин с остеопорозом. Для здоровья костей в день достаточно съесть всего 4-5 штук чернослива.

Банан

Бананы — это идеальный фрукт для активных людей, поскольку они обеспечивают энергией и легко усваиваются, что делает их отличным выбором перед тренировками. Бананы также являются экономически выгодными, их можно покупать в розницу по доступной цене и хранить в морозильной камере.

Авокадо

Авокадо — это фрукт, который стоит добавить в свой рацион, поскольку он богат здоровыми жирами и клетчаткой. Этот фрукт способствует здоровью сердца благодаря калию и здоровым жирам, которые могут помочь снизить уровень холестерина ЛПНП, улучшая общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Малина

Малина — это ягода, которая содержит 8 граммов клетчатки и только 64 калории в одной чашке. Она помогает поддерживать здоровый вес, регулярную работу кишечника и снижает уровень холестерина. Кроме клетчатки, малина богата антиоксидантами, антоцианами и витамином С, которые способствуют борьбе с воспалением и здоровому старению.

Арбуз

Арбуз — идеальная летняя ягода, которая не только вкусная, но и полезная для здоровья. Благодаря высокому содержанию ликопина, антиоксиданта, арбуз может помочь снизить риск рака и улучшить здоровье сердца. Кроме того, кожура арбуза богата клетчаткой и аминокислотами, такими как цитруллин, поддерживающими сердце.

