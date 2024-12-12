10 секунд до похудения: какой трюк приближает к изменениям
Чтобы эффективно похудеть, сжигая больше калорий, стоит постепенно повышать интенсивность тренировок, добавляя вес или повторения. Чтобы активизировать нервную систему и улучшить результат, стоит добавить в начало тренировок плиометрические упражнения (взрывные движения) в течение 10 секунд.
Такая стратегия улучшает силу и позволяет поднимать больший вес без перегрузки. Например, попробуйте прыжки перед упражнениями для ног или отжимания перед упражнениями на руки, делая 2-3 подхода. Какие еще упражнения на 10 секунд стоит добавить в программу тренировок, рассказали в Eat This, Not That.
Приседания и прыжки
Расставьте ноги на ширине бёдер, напрягите корпус и отклоните руки и бёдра назад. Взмахните руками вперед и подпрыгните максимально высоко. Приземлитесь мягко в полуприсед и повторите прыжок.
Выпады в прыжках
Станьте на корточки, а затем прыгните вверх, меняя ноги в воздухе. Приземлитесь мягко, выпрямив колени и сразу подпрыгните, меняя ногу. Выполняйте упражнение динамично, сохраняя контроль.
Плиометрические отжимания на скамье
Станьте руками на скамью, опуститесь, чтобы коснуться ее грудью и поднимитесь максимально высоко. Мягко приземлитесь руками обратно на скамью и повторите движение снова.
Бросание медицинского мяча
Станьте, поставив ноги на ширине плеч. Поднимите медицинский мяч над головой и резко ударьте его о землю, напрягая мышцы живота. Присядьте, чтобы поднять мяч и сохраняйте спину прямой. Повторите движение с максимальной силой.
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