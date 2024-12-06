10 советов для похудения: как эффективно сбросить вес и удержать результат

Все мы мечтаем избавиться от лишнего веса, но для многих это превращается в бесконечный цикл потери и возвращения килограммов. Эффект йо-йо не только разочаровывает, но и вредит здоровью, ведь такие колебания веса истощают организм.

Видео дня

Чтобы добиться стабильных результатов, важно не только похудеть, но и удержать вес на желаемом уровне. Издание eatthis.com собрало 10 проверенных советов, которые помогут изменить привычки и сохранить форму на долгие годы.

Диета йо-йо – это модель похудения и восстановления веса в результате постоянного начала и прекращения диет. Она распространена среди поклонников быстрого похудения. Вместо того чтобы просто снижать цифру на весах, нужно изменить подход: важно не только сбросить килограммы, но и удержать результат.

Больше двигайтесь

Ничто не поможет вам построить мышцы, как физические упражнения, так и правильное питание. Сидящий образ жизни может свести на нет все ваши усилия в спортзале. Исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine, показало, что даже если вы тренируетесь, но большую часть дня проводите сидя, риск для здоровья будет таким, как у людей, вообще не занимающихся спортом. Поэтому важно изменить привычки и больше двигаться.

Следите за своим прогрессом

Исследование Стэнфордского университета показало, что только 5% людей смогли удержать сброшенный вес. Однако есть способы победить этот показатель. Исследование компании Novo Nordisk Inc показало, что люди, потерявшие 15% или больше своего веса, имели больше шансов на успех в долгосрочной перспективе. Только 19% участников набрали вновь потерянные килограммы в течение двух лет. Это значительно улучшает ваши шансы, поэтому не ограничивайтесь малыми результатами в начале.

Включите больше ягод в рацион

Независимо от того, любите ли вы клубнику, чернику или малину, включение ягод в ваш рацион – это шаг к уменьшению жировых отложений. Исследование Техасского женского университета показало, что полифенолы в ягодах помогают снижать образование жировых клеток. У мышей, которых кормили тремя порциями ягод ежедневно, образование жировых клеток уменьшилось на 73%. Поэтому в следующий раз обязательно добавьте ягоды в свой рацион.

Будьте последовательны

Порадовать себя иногда – это нормально, но это не должно стать привычкой. Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Clinical Nutrition, люди, успешно сбрасывающие вес и поддерживающие ее, соблюдают постоянную диету, независимо от того, это выходные или будни. Это значит, что даже во время празднований нужно выбирать здоровые блюда, богатые белоком и бедные жирами.

Выбирайте греческий йогурт

Греческий йогурт – это не просто вкусный продукт, но и отличный источник белка. Каждая порция содержит гораздо больше белка и гораздо меньше сахара, чем обычные йогурты с добавками. Добавьте к йогурту ягоды или орехи и этот завтрак станет не только вкусным, но и полезным.

Употребляйте корицу

Корица богата полифенолами, которые могут помочь в борьбе с лишним жиром. Исследование, опубликованное в Archives of Biochemistry and Biophysics, показывает, что корица уменьшает жировые отложения, особенно на животе. Добавление чайной ложки корицы в углеводные блюда поможет стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить метаболизм.

Не пропускайте завтрак

Если вы хотите сохранить достигнутые результаты, начинайте день с полезного завтрака. 80% людей, успешно сбросивших вес и сохранивших его, регулярно завтракают. Вместо того чтобы выбирать быстрые, калорийные варианты, ешьте яйца, греческий йогурт или овсянку.

Используйте правильную посуду

Изменение посуды может повлиять на ваши пищевые привычки. Исследование в Appetite показало, что люди потребляют меньше пищи, когда используют красную тарелку, поскольку этот цвет выступает как сигнал для мозга остановиться. Если красный цвет не подходит для вашей кухни, попробуйте использовать тарелки поменьше, например, для салатов.

Выбирайте правильный белок

Не все белки равны. Палтус, например, является одним из самых сытных блюд. Исследование в European Journal of Clinical Nutrition показало, что палтус занимает второе место после вареного картофеля по уровню сытости. Содержащийся в рыбе белок помогает сохранять ощущение сытости и поддерживает нормальный уровень серотонина.

Проводите время со своим партнером

Исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что пары, занимающиеся спортом вместе, имеют больше шансов сохранить здоровые привычки. Это не только помогает уменьшить искушения, но и мотивирует друг друга к достижению общей цели.

Применив эти простые, но эффективные стратегии, вы сможете навсегда избавиться от лишнего веса и сохранить его на долгие годы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как похудеть без подсчета калорий.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.