10 суперполезных противовоспалительных закусок для похудения

Воспаление - это защитная реакция организма, которая способна навредить вашему здоровью и свести на нет все усилия по похудению. Контролировать этот патологический процесс может помочь здоровая диета, богатая противовоспалительными продуктами, такими как фрукты, овощи и бобовые.

Кроме того, вы можете приготовить некоторые закуски, обладающие противовоспалительными свойствами, которые будут способствовать снижению веса. Что именно приготовить, чтобы улучшить свое состояние и ускорить избавление от лишнего веса, рассказали в Eat This, Not That !

Черника

Помимо великолепного вкуса черника богата антиоксидантами, помогающими бороться с окислительным стрессом и воспалением. Кроме того, ягода содержит антоцианы, которые предотвращают рак, диабет, хроническое воспаление и ожирение. Эта низкокалорийная и удобная для перекуса ягода, которая поможет бороться с вредными перекусами.

Морские водоросли

Согласно исследованию 2022 года, опубликованному в Международном журнале исследований окружающей среды и общественного здоровья, морские водоросли содержат жирные кислоты, которые способны уменьшать воспалительные процессы в организме. Кроме того, закуски с водорослями содержат в себе всего 20-25 калорий на порцию, а также витамины А, С и Е, которые борются с воспалением.

Овощные смузи

Смузи с добавление низкокалорийных овощей, такими как морковь, огурец, капуста или шпинат, позволяет быстро получить необходимые витамины и микроэлементы. Кроме того, эти некрахмалистые овощи богаты клетчаткой, что помогает чувствовать сытость. Чтобы улучшить эффект от такого напитка добавьте к нему листовую зелень, огурцы и чернику.

Протеиновые коктейли

Протеиновые коктейли с высококачественным белковым порошком помогают похудеть и уменьшить воспаление. Чтобы получить полезный и низкокалорийный напиток, смешать порошок с миндальным молоком или водой.

Чипсы из капусты

Полезные чипсы можно приготовить из обычной листовой капусты. Капуста содержит фитохимические вещества и глюкозинолаты с противовоспалительными свойствами. Эту хрустящую закуску легко приготовить дома из капусты, масла и соли, или приобрести в магазине.

Нут

Нут, богатый клетчаткой и белком, способствует уменьшению воспаления, а также помогает контролировать вес. Этот продукт не повышает уровень сахара в крови, а также обеспечивает около 25% ежедневной потребности в цинке. Запеките нут с корицей и ешьте как хрустящую закуску.

Темный шоколад

Если вам трудно бороться с желанием съесть что-то сладкое, утолите жажду плиткой черного шоколада с 60% содержанием какао. Темный шоколад богат флавоноидами и антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление и способствуют здоровой потере веса.

Попкорн

Попкорн является низкокалорийной закуской, содержащей цельное зерно, которое помогает похудеть и снять воспаление. Для вкуса и дополнительного эффекта, к попкорну можно добавить куркуму или кайенский перец.

Пудинг из семян чиа

Семена чиа содержат омега-3 и клетчатку, которые способствуют сытости и уменьшению воспаления. Пудинг из семян чиа - это сытная, низкокалорийная закуска, которую легко приготовить и которая подходит в любое время в течение всего дня.

Мини морковь

Маленькая морковь - это незаменимый источник бета-каротина, который уменьшает воспаление, способствует здоровью глаз, иммунной системе и борьбе со свободными радикалами. Из одной чашки маленькой моркови можно получить всего 50 калорий, а наслаждаться морковью можно даже сырой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие специи могут уменьшить воспаление.

