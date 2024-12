10 вещей, о которых предупреждают диетологи: чего следует избегать, чтобы сохранить здоровье

Здоровье зависит не только от того, что мы делаем, но и от того, чего не делаем. Часто вредные маркетинговые трюки и неправильные источники информации могут навредить больше, чем бездействие, а потому диетологи советуют избегать популярных методов потери веса и "здоровых" трендов, которые на самом деле не приносят пользы.

Вместо этого стоит сосредоточиться на здоровом питании и активном образе жизни. Что именно может помочь терять вес без вреда для здоровья, поделились в Eat This, Not That.

Слишком большое ограничение калорий

Чтобы похудеть, важно не просто уменьшить калории, а правильно подойти к снижению их количества. Очень низкокалорийные диеты (менее 1000 калорий в день) могут усугубить ситуацию, вызывая голод и срывы, что приводит к обратному накоплению лишнего веса. Слишком жесткое ограничение также может замедлить метаболизм, что затрудняет дальнейшее похудение.

Избегать глютена, если у вас нет аллергии

Если у вас есть целиакия или непереносимость глютена, его потребление может привести к серьезным последствиям для здоровья. Однако отказываться от глютена без медицинских показаний, надеясь на похудение, не стоит. Вместо этого вы можете употреблять больше обработанных безглютеновых продуктов, которые содержат рафинированные зерна, снижающие потребление клетчатки и белка. Это может привести к перееданию из-за менее длительного ощущения сытости.

Очищение соками

Очищение организма соками — это популярная, но бессмысленная диета, которую стоит избегать. Соки лишены клетчатки и содержат много сахара, что не помогает в очищении тела. Вместо этого лучше выбирать смузи с клетчаткой, белками и здоровыми жирами для более здорового подхода к питанию.

Быть одержимыми весами

Не ориентируйтесь только на вес, поскольку это не лучший показатель здоровья или прогресса в похудении. Весы фиксируют вес мышц, жира, костей и воды, а потому лучше используйте их как один из инструментов. Кроме того, важнее сосредоточиться на общем состоянии тела и самочувствии.

Покупать только суперпродукты

Чтобы улучшить питательную ценность блюд, добавляйте цветные растительные продукты, которые содержат витамины и минералы. Сбалансированное питание важно для здоровья, и оно должно приносить удовольствие. Кроме того, необязательно сосредотачиваться на экзотических продуктах, таких как ягоды годжи или мак, ведь ключевым является разнообразие.

Считать, что низкий вес является признаком здоровья

Не ждите достижения определенного веса, чтобы чувствовать себя хорошо. Вес не определяет вашу ценность и не всегда является показателем здоровья. Существует много других более важных аспектов для вашего самочувствия, чем число на весах.

Бояться углеводов

Выбирайте цельнозерновые продукты и пищу с высоким содержанием клетчатки, чтобы оставаться сытыми, контролировать аппетит и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Фрукты и овощи также содержат полезные углеводы, которые важны для здоровья. Баланс в питании помогает сохранить энергию и поддерживать нормальный вес.

Выбирать быстрые диеты

Быстрые диеты, обещающие значительную потерю веса, часто приводят к ненормальным пищевым привычкам и страху перед едой. Они могут также пропагандировать идею, что определенная пища является абсолютно здоровой, что не всегда правда. Обратите внимание, что для устойчивых изменений лучше выбирать стратегии питания, которые можно поддерживать в течение всей жизни.

Пить овощи

Не заменяйте настоящие овощи на сок, даже если он из овощей. Хотя сок может помочь увлажнить организм и увеличить потребление витаминов, он содержит много сахара и мало клетчатки, что замедляет пищеварение. Лучше есть овощи целиком, чтобы получить больше питательных веществ.

Практиковать день обмана

Вместо того чтобы прибегать к строгим диетам с днями "обмана" - поддерживайте баланс в питании. Следуйте принципу 80/20: 80% времени ешьте здоровые продукты, как фрукты, овощи, цельнозерновые, белок и полезные жиры, а 20% - позволяйте себе немного десерта или вина без чувства вины. Это помогает сохранить устойчивый прогресс без стресса и отказов.

