11 лучших блюд для поддержания здорового уровня холестерина
Уровень холестерина играет немаловажную роль в поддержании сердечно-сосудистой системы, и его баланс необходим для нормального функционирования организма. Однако избыток "плохого" холестерина может вызвать образование бляшек в сосудах, повышая риск сердечных заболеваний.
Одним из наиболее эффективных способов контроля холестерина является правильное питание, обогащенное полезными жирами, клетчаткой и белками растительного происхождения. Добавляя в рацион продукты, способствующие снижению холестерина, можно не только улучшить самочувствие, но и укрепить здоровье сердца, пишет eatthis.com.
Овсяные блины с яблоками и корицей
Овес содержит растворимую клетчатку, что помогает снижать уровень холестерина ЛПНП. Исследование, опубликованное в Nutrition Reviews, подтверждает эту пользу. Яблоки, особенно их кожица, богаты пектином, что также способствует нормализации холестерина.
Средиземноморский завтрак с бурратой
Это блюдо сочетает цельнозерновой хлеб, семена, тыкву и микрозелень, способствующие поддержанию здорового сердца.
Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, которые снижают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сердца. Нут, в свою очередь, является источником клетчатки, что способствует нормальному пищеварению и контролирует уровень холестерина.
Азиатский бургер с тунцем и васаби-майо
Тунец также является источником омега-3. Хотя эти кислоты напрямую не уменьшают уровень холестерина, они положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Кроме того, тунец может стать полезной альтернативой красному мясу.
Скрембл из тофа в средиземноморском стиле
Тофу – отличная замена мяса. Этот скрембл легко готовить и его можно дополнить любимыми ингредиентами.
Смузи содержит чернику, ежевику, малину и клубнику – источники пектина, помогающего контролировать уровень холестерина. Исследования Американской кардиологической ассоциации свидетельствуют о том, что авокадо способствует снижению холестерина у людей с лишним весом.
Тако из черной фасоли и батата
Это блюдо подходит для вегетарианцев и снабжает организм растворимой клетчаткой, которая ограничивает всасывание холестерина в кровь.
Овсяная каша с бананом и арахисовым маслом
Сочетание клетчатки из овса и белка из арахисового масла делает это блюдо полезным выбором. Для максимальной питательности следует выбирать натуральное арахисовое масло без добавленного сахара, поскольку его избыток может повышать уровень триглицеридов.
Обычные колбасы могут оказывать негативное влияние на уровень холестерина, поэтому этот веганский вариант станет прекрасной альтернативой. Он прост в приготовлении и обладает насыщенным вкусом.
Тосты с инжиром, фундуком и миндалем
Цельнозерновой хлеб способствует снижению уровня холестерина, а миндаль, согласно исследованию Nutrition Reviews, оказывает положительное влияние на снижение холестерина ЛПНП.
Бутерброд с черной рыбой, авокадо и капустой
Сочетание рыбы и авокадо приносит пользу сердечно-сосудистой системе. Использование цельнозернового хлеба сделает это блюдо более питательным.
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