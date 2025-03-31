11 лучших блюд для поддержания здорового уровня холестерина

Уровень холестерина играет немаловажную роль в поддержании сердечно-сосудистой системы, и его баланс необходим для нормального функционирования организма. Однако избыток "плохого" холестерина может вызвать образование бляшек в сосудах, повышая риск сердечных заболеваний.

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Одним из наиболее эффективных способов контроля холестерина является правильное питание, обогащенное полезными жирами, клетчаткой и белками растительного происхождения. Добавляя в рацион продукты, способствующие снижению холестерина, можно не только улучшить самочувствие, но и укрепить здоровье сердца, пишет eatthis.com.

Овсяные блины с яблоками и корицей

Овес содержит растворимую клетчатку, что помогает снижать уровень холестерина ЛПНП. Исследование, опубликованное в Nutrition Reviews, подтверждает эту пользу. Яблоки, особенно их кожица, богаты пектином, что также способствует нормализации холестерина.

Средиземноморский завтрак с бурратой

Это блюдо сочетает цельнозерновой хлеб, семена, тыкву и микрозелень, способствующие поддержанию здорового сердца.

Лосось на гриле с нутом

Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, которые снижают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сердца. Нут, в свою очередь, является источником клетчатки, что способствует нормальному пищеварению и контролирует уровень холестерина.

Азиатский бургер с тунцем и васаби-майо

Тунец также является источником омега-3. Хотя эти кислоты напрямую не уменьшают уровень холестерина, они положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Кроме того, тунец может стать полезной альтернативой красному мясу.

Скрембл из тофа в средиземноморском стиле

Тофу – отличная замена мяса. Этот скрембл легко готовить и его можно дополнить любимыми ингредиентами.

Авокадово-ягодный смузи

Смузи содержит чернику, ежевику, малину и клубнику – источники пектина, помогающего контролировать уровень холестерина. Исследования Американской кардиологической ассоциации свидетельствуют о том, что авокадо способствует снижению холестерина у людей с лишним весом.

Тако из черной фасоли и батата

Это блюдо подходит для вегетарианцев и снабжает организм растворимой клетчаткой, которая ограничивает всасывание холестерина в кровь.

Овсяная каша с бананом и арахисовым маслом

Сочетание клетчатки из овса и белка из арахисового масла делает это блюдо полезным выбором. Для максимальной питательности следует выбирать натуральное арахисовое масло без добавленного сахара, поскольку его избыток может повышать уровень триглицеридов.

Веганская колбаса с овощами

Обычные колбасы могут оказывать негативное влияние на уровень холестерина, поэтому этот веганский вариант станет прекрасной альтернативой. Он прост в приготовлении и обладает насыщенным вкусом.

Тосты с инжиром, фундуком и миндалем

Цельнозерновой хлеб способствует снижению уровня холестерина, а миндаль, согласно исследованию Nutrition Reviews, оказывает положительное влияние на снижение холестерина ЛПНП.

Бутерброд с черной рыбой, авокадо и капустой

Сочетание рыбы и авокадо приносит пользу сердечно-сосудистой системе. Использование цельнозернового хлеба сделает это блюдо более питательным.

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