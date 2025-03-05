11 продуктов, которые могут вредить вашей коже

Здоровье кожи во многом зависит не только от внешнего ухода, но и от того, что мы едим. Некоторые продукты могут оказать серьезное влияние на вид кожи, вызывая воспаление, прыщи или ускоренное старение.

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Дерматологи советуют избегать вредной пищи в своем рационе. Больше об этом пишет eatthis.com.

"Якщо ретельно проаналізувати зв'язок між здоров'ям шкіри і харчуванням, то ми побачимо, що деякі продукти можуть завдати більше шкоди, ніж ми можемо уявити. Фастфуд, молочні продукти, цукор і шоколад, а також смажена їжа можуть спровокувати виникнення тонких ліній, зморшок, вугрів і нерівного тону шкіри", – зазначає косметичний дерматолог, доктор медичних наук Мішель Грін.

Обработанное мясо

"Обработанное мясо содержит много насыщенных жиров и нитратов, вызывающих воспаление. К таким продуктам относятся хот-доги, бекон и пепперони", – рассказывает сертифицированный дерматолог, доктор медицинских наук Йорам Харт.

Жирное мясо

Доктор Грин отмечает, что употребление мяса с высоким содержанием насыщенных жиров может способствовать появлению прыщей. Это связано с тем, что жирные куски мяса содержат высокие концентрации инсулиноподобного фактора роста, стимулирующего выработку половых гормонов (андрогенов), что увеличивает выработку кожного сала и, в конечном счете, вызывает прыщи.

Вместо жирных кусков мяса она советует употреблять более песочные белки, такие как курица, рыба и индейка, которые могут помочь уменьшить негативное влияние на кожу.

Коровье молоко и другие молочные продукты

Исследования показывают, что большое количество молочных продуктов (особенно коровьего молока) может повлечь за собой появление прыщей.

"Молочные продукты из коровьего молока, такие как йогурт и сыр, увеличивают уровень инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1), что стимулирует увеличение сальных желез и больше выработки кожного сала", – объясняет доктор Харт.

Интересно, что обезжиренное молоко может вызвать больше прыщей, чем обычное, из-за повышенного содержания сахара.

Сывороточный протеин

Доктор медицинских наук Анна Гуанче отмечает, что сывороточный протеин может увеличить вероятность возникновения прыщей.

"Сывороточный протеин повышает выработку андрогенов, что имитирует действие тестостерона. Это может способствовать увеличению мышечной массы, но одновременно создает идеальную среду для высыпаний", – объясняет она.

Пища из микроволновки

"Пища из микроволновки может повредить коже, поскольку пластик плавится во время нагревания, и вы поглощаете токсины", – отмечает дерматолог из Лагуны-Бич Адриен О'Коннелл.

Кроме того, пища, приготовленная таким образом, часто содержит много соли, что может негативно повлиять на кожу.

Майонез

Майонез богат омега-6 жирными кислотами, стимулирующими воспалительные процессы в организме, что может сделать вашу кожу менее здоровой.

Хлебобулочные изделия

Пончики, пирожные и прочая выпечка, хотя и вкусные, но содержат много сахара, что может способствовать появлению тонких линий и морщин. Высокое содержание сахара и обработанных углеводов может негативно отразиться на выработке коллагена в коже. Это является основным фактором, сохраняющим молодость, эластичность и упругость кожи.

Крендели

Высокое содержание натрия в кренделях может нанести вред вашей коже, поскольку соль и другие обезвоживающие компоненты, в частности алкоголь и кофе, могут способствовать образованию морщин.

Искусственно подслащенные продукты

Искусственные подсластители могут влиять на наши гормоны так же, как сахар, поэтому они могут также способствовать возникновению прыщей.

"Искусственные подсластители способствуют секреции инсулина и выработке гормонов, таких как IGF-1, что стимулирует развитие акне", – рассказывает дерматолог Гедли Кинг.

Белый хлеб

Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, могут вызывать процесс гликации, когда сахар присоединяется к молекулам коллагена, что делает их жесткими и склонными к разрушению. Это может привести к потере эластичности кожи и ускоренному старению.

Для здоровья кожи лучше заменить белый хлеб цельнозерновым, который богат клетчаткой и не содержит рафинированных углеводов.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие привычки предотвращают старение.

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