11 продуктов, тормозящих потерю веса: почему они опасны для диеты

Процесс похудения индивидуален и зависит от многих факторов. У каждого человека свой уникальный метаболизм, наследственность и образ жизни, которые влияют на снижение веса.

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Важны не только объем пищи и физическая активность, но и уровень стресса, качество сна и выбор продуктов. И хотя калории часто становятся основой подсчетов в диетах, не все они одинаково полезны. Поэтому издание eatthis.com подготовило список из 11 продуктов, которые могут тормозить ваш прогресс в похудении.

Почему важно выбирать правильные калории?

Калории – это энергия, получаемая из белков, жиров и углеводов. Они перевариваются организмом по-разному. Например, белки и жиры лучше насыщают, чем углеводы, обеспечивающие кратковременную сытость. Это еще раз подтверждает, что источник калорий имеет значение.

Чтобы достичь желаемого результата, следует не только следить за количеством калорий, но и заменять препятствующие похудению продукты на более полезные аналоги. Добавьте в свой рацион продукты с высоким содержанием белка, клетчатки, полезных жиров, а также фрукты, овощи и цельнозерновые.

Продукты, тормозящие похудение

Белый хлеб

Этот продукт содержит мало клетчатки, поэтому чувство голода возвращается быстро. Выбирайте цельнозерновой или пшеничный хлеб с высоким содержанием клетчатки, чтобы обеспечить большее чувство сытости.

Картофельные чипсы

Жареные ломтики картофеля содержат много калорий, жиров и соли, что может стимулировать переедание. Замените их на более полезные закуски, например, орехи или овощи.

Фруктовые закуски

Упаковки с фруктовыми вкусностями содержат много сахара и мало питательных веществ. Вместо этого выберите целые фрукты, которые добавят клетчатку и витамины.

Выпечка для завтрака

Круасаны, пончики и прочая выпечка на завтрак – это источники сахара, жиров и калорий. Готовьте домашние альтернативы – кексы с отрубями или банановый хлеб.

Конфеты

Конфеты, особенно фруктовые, не содержат питательных веществ, а только много сахара. Замените их черным шоколадом либо свежайшими фруктами.

Мороженое

Небольшая порция может содержать до 150 калорий и остановиться на одной ложке сложно. Попытайтесь приготовить домашнее банановое мороженое без добавленного сахара.

Сладкие хлопья

Некоторые виды каши и хлопьев на завтрак содержат более 10 г сахара в порцию. Замените их на овсянку с фруктами и орехами.

Фаст-фуд

Комбо-наборы с бургерами, картофелем фри и газированными напитками содержат около 1000 калорий. Выбирайте только основное блюдо и дополняйте его свежими овощами дома.

Печенье

Даже домашнее печенье часто богато сахаром и жиром. Попытайтесь изменить рецепт, используя цельнозерновую муку и несладкое пюре в качестве заменителя сахара.

Хот-доги

Это обработанное мясо с высоким содержанием жира и соли. Лучше выбирайте куриные колбаски с низким содержанием жира и большим количеством белка.

Жиры

Жиры, например, сливочное масло или сало, являются источниками "пустых калорий". Замените их оливковым маслом или авокадо.

Похудение не означает полного отказа от любимых блюд, но важно выбирать их полезные альтернативы. Следите за качеством и разнообразием потребляемых вами продуктов и результаты вас поразят.

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