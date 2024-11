13 популярных продуктов, которые разрушат вашу тренировку

Питание играет ключевую роль в достижении результатов в тренажерном зале и контроле веса. Поэтому, важно выбирать правильную пищу для роста и восстановления мышц, избегая продуктов, которые могут повредить прогрессу.

Правильный выбор еды до и после тренировки обеспечит лучшую производительность и поможет избегать дискомфорта во время занятий. В Eat This, Not That поделились списком продуктов, которых следует избегать для достижения максимальных результатов.

Йогурт

Жирный йогурт лучше оставить на перекус после тренировки, поскольку он переваривается дольше, чем углеводы и может заставить вас чувствовать себя вялыми во время занятия. Перед тренировкой вам нужен быстрый источник энергии, который предоставят углеводы.

Сладкие кофейные напитки

Кофеин может улучшить тренировку, но важно обращать внимание на состав напитка. Добавленный сахар и жир могут не только увеличить калории, но и вызвать скачки инсулина, что препятствует эффективному использованию энергии во время тренировки. Поэтому, выбирайте кофе без дополнительных ингредиентов, чтобы избежать этих проблем.

Пиво

Пиво может ухудшить спортивные результаты из-за его мочегонного действия, что приводит к обезвоживанию. Оно нарушает баланс и координацию, увеличивая риск травм, а также мешает высвобождению гликогена из печени во время физических нагрузок.

Фасоль

Фасоль содержит рафинозу, которая может вызывать газы в желудочно-кишечном тракте у некоторых людей. Таким образом такая пища может мешать, делая тренировку более тяжелой и некомфортной.

Протеиновые батончики

Перед тренировкой важно потреблять не белки, а углеводы, которые придают телу энергии. Однако, после тренировки также стоит сосредоточиться на белках для восстановления, не забывая об углеводах. Кроме того, следует помнить, что не все продукты действуют на всех однако, а потому стоит ориентироваться на собственные особенности.

Миндальное молоко

Миндальное молоко обогащено кальцием и витамином D, однако имеет мало белка, а потому оно не способно обеспечить энергией после тренировки. Чтобы получить полноценный напиток для восстановления, добавьте к молоку протеиновый порошок и замороженные ягоды.

Газированные напитки

Газированные напитки могут вызвать газы, отрыжку и даже изжогу. Это стоит учитывать, если есть склонность к таким проблемам.

Семена чиа, льна и конопли

Клетчатка полезна для здоровья, но её лучше избегать за 2 часа до тренировки, чтобы избежать газообразования и вздутия живота. Кроме того, клетчатка переваривается медленно, что может вызвать дискомфорт во время физических нагрузок.

Фруктовый сок

Хотя 100% фруктовый сок богат витаминами и минералами, он также содержит много природного сахара. Это может дать кратковременный энергетический всплеск, но также привести к резкому падению энергии. Поэтому, важно потреблять такие напитки в умеренных количествах.

Острые соусы и специи

Острые соусы и специи могут вызвать дискомфорт перед тренировкой, а потому их лучше избегать за 1-2 часа до занятия. Особенно остерегайтесь специй, а именно: орегано, что способно вызвать изжогу.

Жареная и жирная пища

Жиры перед тренировкой не являются лучшим выбором. Они способны поддерживать ощущение сытости, однако из-за медленного переваривания могут вызвать тяжесть и усталость, что будет мешать активности. Поэтому, для эффективной тренировки лучше выбирать легкую пищу.

Яблочный сок

Яблочный сок может вызвать желудочные спазмы и диарею из-за высокого содержания фруктозы и сорбита. Для увлажнения во время тренировок лучше использовать разбавленный апельсиновый сок с щепоткой соли. Это поможет избежать дискомфорта и поддержать энергию.

Салаты

Сырые овощи в салате трудно перевариваются во время тренировки и не дают необходимого баланса углеводов и белка. Отложите салат на время после тренировки и выберите более сбалансированную пищу.

