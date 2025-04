15 фруктов и овощей для похудения: эти продукты улучшают рацион

Еще с детства нас заставляли есть больше овощей и фруктов — и не зря. Это настоящий кладезь витаминов, клетчатки и антиоксидантов, поддерживающих здоровье и уменьшающих риск хронических болезней.

Видео дня

Особенно полезны они для тех, кто хочет похудеть, поскольку фрукты и овощи дают объём без лишних калорий, помогают лучше контролировать аппетит и медленнее есть. Какие из этих продуктов должны быть в вашей тарелке, рассказали в Eat This, Not That.

Ягоды

Ягоды, в частности черника, могут помочь снизить индекс массы тела (ИМТ), уменьшить риск ожирения и диабета 2 типа. Черника низкокалорийная, богата клетчаткой и антиоксидантами, что помогает чувствовать себя сытым после еды. Добавляйте ее в свой рацион для поддержания здоровья и контроля веса.

Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста, идеально подходят для похудения благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки. Они также богаты антиоксидантами, снижающими воспаление и поддерживающими общее здоровье. Добавляя эти овощи в рацион, вы можете насытиться, не превышая калорий, что помогает в контроле веса.

Авокадо

Авокадо, хотя и калорийное из-за высокого содержания здоровых жиров, однако может помочь похудеть. Эти мононенасыщенные жиры поддерживают здоровье сердца и могут помочь контролировать вес, уменьшая окружность талии. Кроме того, исследования показывают, что регулярное потребление авокадо снижает риск ожирения на 15%.

Картофель

Картофель, несмотря на репутацию продукта с высоким содержанием углеводов, является полезным дополнением к диете для похудения благодаря большому количеству клетчатки и питательных веществ. Исследования показали, что потребление картофеля может улучшить качество диеты и обеспечить достаточность питательных веществ. Важно помнить, что калорийность картофеля зависит от способа приготовления и дополнительных ингредиентов. Ешьте вареный картофель без жирных добавок для снижения калорийной плотности.

Огурец

Огурцы являются низкокалорийной закуской для похудения, которая на 96% состоит из воды и содержит всего 45 калорий. Огурцы обеспечивают увлажнение, хрусткость и являются хорошим источником антиоксидантов и витаминов, что прекрасно для поддержания здоровья и похудения.

Арбуз

Арбуз — это вкусная летняя ягода, которая имеет низкую калорийность и помогает сохранять чувство сытости, что делает его отличным выбором для похудения. Благодаря высокому содержанию воды и натуральным сахарам, арбуз также способствует снижению веса, улучшению ИМТ и уменьшению кровяного давления.

Сельдерей

Сельдерей подходит для тех, кто хочет похудеть, благодаря низкой калорийности и большому содержанию воды. Он способствует ощущению сытости благодаря высокому содержанию клетчатки, что также улучшает здоровье кишечника и помогает контролировать вес.

Персики

Сочные персики содержат мало калорий, благодаря чему могут стать здоровой альтернативой сладким закускам. Они содержат всего 63 калории, 2 грамма клетчатки и богаты витаминами и антиоксидантами, которые поддерживают общее здоровье и снижают аппетит.

Цукини

Цукини — это низкокалорийный овощ, содержащий всего 21 калорию на 100 граммов, и является отличным вариантом для тех, кто хочет контролировать вес. Этот овощ богат клетчаткой, которая способствует пищеварению и более длительному ощущению сытости, а также содержит важные витамины и минералы.

Шпинат

Этот низкокалорийный листовой продукт, помогает контролировать вес благодаря высокому содержанию воды и клетчатки. Одна чашка шпината содержит всего 7 калорий и 1 грамм клетчатки, что добавляет объема блюдам, способствуя ощущению сытости и уменьшению аппетита.

Цитрусовые

Цитрусовые, в частности апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы, являются прекрасными фруктами для похудения благодаря низкому содержанию калорий и высокому уровню клетчатки. Грейпфрут, в частности, помогает снижать ИМТ благодаря своим свойствам насыщать и соединению нарингенина, что может способствовать борьбе с ожирением.

Дыня Канталупа

Канталупа — это низкокалорийная и увлажняющая дыня, которая помогает похудеть благодаря высокому содержанию воды и клетчатки. Всего 100 граммов этого фрукта содержат всего 34 калории, а также полезные витамины А и С, поддерживающие иммунную систему.

Папайя

Папайя помогает контролировать вес благодаря высокому содержанию клетчатки, которая прекрасно способствует сытости и улучшает пищеварение. Всего 100 граммов этого фрукта содержат всего 43 калории и 2 грамма клетчатки, а также фермент папаин, который поддерживает здоровый метаболизм.

Редис

Редис идеально подходит для весенних салатов и закусок. Кроме того, всего полстакана нарезанного редиса содержат только 9 калорий и 1 грамм клетчатки, что способствует сытости без чрезмерных калорий.

Слива

Сливы также стоит добавить в рацион для похудения. Всего одна слива содержит всего 30 калорий и 1 грамм клетчатки, что способствует лучшему пищеварению и насыщению, помогая контролировать аппетит.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие фрукты следует есть для похудения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.