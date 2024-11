15 вредных привычек, разрушающих здоровье сердца

Чтобы поддерживать здоровье сердца, следует ежедневно работать над собой, регулярно заниматься спортом, контролировать свой рацион, а также придерживаться диеты с антиоксидантами, клетчаткой и здоровыми жирами. Кроме того, стоит бороться с вредными привычками, которые негативно влияют на здоровье сердца.

Видео дня

Что именно может навредить вашему здоровью и чего следует избегать, чтобы улучшить свое самочувствие? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Заказывать еду на вынос

Когда вам хочется расслабиться после тяжелого дня, вы вряд ли захотите тратить время на приготовление пищи. Однако, несмотря на соблазн заказать готовую еду из любимого ресторана, лучше воздержаться от этого решения. Помните, что такая еда, как правило, богата на натрий и калории, а также содержит мало здоровых жиров, клетчатки и антиоксидантов.

Употреблять слишком много белка

Избыток насыщенных жирных кислот в красном мясе могут повышать холестерин и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, выбирайте растительные источники белка, например бобовые и орехи, ведь они способствуют здоровью сердца.

Часто смотреть телевизор

Время перед экраном - это одна из худших привычек для здоровья сердца, поскольку он способствует малоподвижности. Смотря шоу или работая без перерывов, вы остаетесь физически неактивными, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Старайтесь находить 150 минут в неделю для активности и включать тренировки для укрепления мышц.

Не использовать нить для чистки зубов

Плохая гигиена ротовой полости может повысить риск сердечных заболеваний. Использование зубной нити помогает снизить этот риск, особенно у людей с сердечными проблемами.

Пить много сока

Фруктовый сок может мешать сохранению веса и даже ухудшить здоровье сердца. Из-за отсутствия волокон, он является концентрированным источником сахара, что может привести к набору веса и повышению уровня холестерина. Поэтому, отдавайте предпочтение целым фруктам, чтобы получать больше пользы для здоровья.

Злоупотреблять кофеином

Сократите количество чашек кофе в день, ведь чрезмерный кофеин может негативно влиять на здоровье сердца. Кроме того, для людей, имеющих болезни сердца, слишком много кофеина повышает артериальное давление и может нарушить ритм.

Солить пищу перед ее употреблением

Не солите пищу, не попробовав ее на вкус. Избыток натрия может повысить артериальное давление, а потому лучше контролировать его потребление.

Откладывать дела на потом

Не откладывайте на завтра заботу о сердце, поскольку каждый день, когда вы не уделяете внимание его здоровью, приближает вас к проблемам. Заботьтесь о сердце уже сегодня, ведь завтра может быть поздно.

Перекусывать

Пересмотрите свои закуски и замените их на более полезные варианты, а именно на фрукты, овощи и орехи. Помните, что в год 100 лишних калорий, которые вы употребляете в день могут привести к 4,5 кг, а 250 мг натрия - к дополнительной чашке соли. Выбор здоровых закусок поможет избежать таких последствий.

Злоупотреблять алкоголем

Не злоупотребляйте алкоголем, даже если кто-то доказывает его пользу для организма. Однако, если вам трудно полностью отказаться от алкоголя, употребляйте только качественные напитки в умеренном количестве: 1-2 напитка в день для мужчин и 1 для женщин.

Курить

Это одна из самых вредных привычек, которую стоит преодолеть для здоровья, поскольку отказ от курения положительно влияет на продолжительность жизни. Курение значительно повышает риск сердечных заболеваний и сокращает жизнь по крайней мере на 10 лет. Однако, если вы бросите курить до 40 лет, вы сможете снизить риск смерти от курения на 90%.

Не есть овощи

Овощи важны для здоровья сердца, ведь они богаты питательными веществами и антиоксидантами, поддерживающими здоровье артерий. Шпинат, помидоры, спаржа и брюссельская капуста - это отличные варианты для включения в рацион, поскольку их регулярное употребление помогает укрепить сердце.

Пить диетическую колу

Газированная вода с сахаром может навредить здоровью, вызывая набор веса и ожирение. Подсластители нарушают микробиом кишечника, снижая чувствительность к инсулину и уменьшая чувство насыщения. Кроме того, регулярное употребление соды увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, откажитесь от такого напитка для поддержания здоровья.

Игнорировать храп

Если вы храпите, обратитесь к врачу для детального обследования. Храп может быть симптомом апноэ во сне, что увеличивает риск серьезных заболеваний, таких как высокое давление и сердечно-сосудистые проблемы. Не игнорируйте эти признаки, поскольку раннее диагностирование поможет предотвратить осложнения.

Полагаться на наследственное здоровье

Не позволяйте семейной истории сердечных заболеваний определять ваше будущее. Учтите, что генетика влияет только на 20% риска, а потому важно активно работать над своим здоровьем. Придерживаясь здоровых привычек, вы контролируете свою жизнь.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие пищевые привычки могут разрушить здоровье сердца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.