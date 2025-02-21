20 минут до стройности: преимущества и необходимость в регулярной ходьбе
Ходьба на месте — это отличный способ улучшить физическую форму и сжигать калории, особенно когда у вас нет доступа к оборудованию или пространству для тренировок. Кроме того, такая активность эффективно помогает уменьшить висцеральный жир, что снижает риск серьезных заболеваний, таких как диабет и сердечные болезни.
Этот тип тренировки также подходит для восстановления между более интенсивными занятиями, что позволяет поддерживать форму и сжигать калории. В Eat This, Not That рассказали, как улучшить эффект от ходьбы, и какие упражнения ускоряют похудение.
Высокие колени
Держите спину прямо и напрягите корпус. Выполняйте шаги, поднимая колени выше уровня бедра. Убедитесь, что во время такой ходьбы вы носите правильную обувь для прогулок. Это поможет избежать дискомфорта и обеспечить поддержку во время движения.
Подъемы ног к ягодицам
Разместите руки в стороны и толкайте пятками назад к ягодицам. Во время каждого повторения сгибайте колени. Это поможет активировать подколенные мышцы и улучшить подвижность.
Поочередные обратные выпады
Начните с большого шага назад одной ногой, касаясь коленом к земле. Вернитесь в исходную позицию и повторите движение с другой ногой.
А-подскоки
Подпрыгните, поднимая одновременно руку и противоположное колено. Мягко приземлитесь и повторите с другой стороны. Выполняйте движение в ритме, сохраняя легкость шага.
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