20 минут каждый день: как простая прогулка меняет ваше тело

Многие недооценивают силу простых привычек, считая, что для хорошего здоровья нужны сложные тренировки. На самом деле даже короткая ежедневная активность может оказать ощутимое влияние на организм.

В частности, обычная прогулка продолжительностью 20 минут способна запустить важные положительные изменения. И самое интересное – эти эффекты накапливаются со временем, улучшая самочувствие и качество жизни, пишет parade.com.

Такая активность не требует специальной подготовки или одежды – можно совместить прогулку с телефонным разговором или просто отдохнуть от дел. К тому же 20 минут – это немного: примерно несколько любимых песен или короткий подкаст. И хотя это кажется незначительным, польза для организма может вас удивить.

5 изменений в теле, которые происходят благодаря ежедневной 20-минутной ходьбе

Уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний

"Ходьба имеет мощное положительное влияние на сердечно-сосудистую систему", – отмечает тренер Эллисон Голдсмит. По ее словам, даже 20 минут ежедневно помогают укрепить сердце, что способствует снижению артериального давления и риска сердечных заболеваний.

"Ходьба улучшает циркуляцию крови, нормализует давление и уменьшает нагрузку на сосуды", – добавляет она.

Исследования также показывают, что регулярные прогулки могут значительно снизить риск сердечных болезней, а по эффективности иногда не уступают бегу.

Поддерживается работа мозга

Польза для сердца непосредственно влияет и на мозг. "Во время ходьбы усиливается кровоток, а значит, мозг получает больше кислорода. Это помогает нейронам работать эффективнее, улучшая память и концентрацию", – объясняет Голдсмит.

Кроме того, вместе с кровью в мозг поступают питательные вещества, которые могут снижать риск развития деменции.

Другой тренер, Рене Мотен, добавляет, что лучшее кровообращение также поддерживает иммунную систему. А ещё регулярные прогулки связаны со снижением уровня тревоги и депрессии. Особенно это ощутимо, если гулять на свежем воздухе – после этого настроение заметно улучшается.

Стабилизируется уровень сахара в крови

Специалисты отмечают, что даже короткая прогулка после приема пищи может положительно повлиять на уровень глюкозы.

"10-минутная активность в течение часа после приема пищи помогает избежать резких скачков сахара. Во время движения мышцы используют глюкозу в качестве источника энергии, что уменьшает потребность в инсулине. Это особенно важно для профилактики и контроля диабета 2 типа", – объясняет Голдсмит.

Укрепляются кости и суставы

Ходьба – это мягкая нагрузка, которая способствует обновлению костной ткани.

"Каждый шаг сигнализирует организму о необходимости укрепления костей, что помогает повысить их плотность и снизить риск переломов", – говорит Голдсмит.

Также движение улучшает состояние суставов: во время ходьбы они лучше "смазываются", получают больше питательных веществ и кислорода.

Впрочем, Мотен советует дополнять прогулки другими упражнениями, чтобы укреплять мышцы и избегать чрезмерной нагрузки от однообразных движений.

Увеличивается продолжительность жизни

Регулярная ходьба может буквально продлить жизнь. Голдсмит обращает внимание, что в так называемых "голубых зонах", где люди живут более 100 лет, ежедневная активность является неотъемлемой частью жизни. Исследования показывают, что даже несколько тысяч шагов ежедневно могут существенно снизить риск преждевременной смерти.

Если бы существовал препарат, который одновременно уменьшает риск хронических заболеваний, улучшает работу мозга и продлевает жизнь, его принимали бы все. На самом деле такое "средство" уже есть – это обычная ходьба. Она не требует затрат, доступна каждому и одновременно является одним из самых простых способов поддерживать здоровье.

Ранее OBOZ.UA объяснял, сколько нужно ходить ежедневно после 50 лет, чтобы похудеть.

