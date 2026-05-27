26-летняя трансженщина из Польши годами сама себе колола силикон: что произошло с ее лицом. Жуткие фото

26-летняя Эльва из Польши, которая родилась мужчиной по имени Войтек, в течение многих лет была недовольна собственной внешностью, поэтому решилась на радикальный шаг. Как поделилась трансженщина, она не могла позволить себе обратиться к профессиональным врачам, из-за чего начала самостоятельно колоть силикон в лицо.

Такие махинации привели к многочисленным деформациям, из-за которых Эльва больше не похожа на себя, более того, даже не может полностью открыть глаза. После всех изменений трансженщина постоянно ловит на себе осуждающие взгляды окружающих, а некоторые даже не стесняются делать резкие комментарии. Об этом она рассказала в интервью Dzień Dobry TVN.

"Я начала с инъекций для растворения жира, которые делала дважды в неделю. Затем, когда лицо стало слишком худым, я начала его понемногу заполнять, но меня немного занесло. Я покупала препараты для инъекционного липолиза (расщепления жиров. – Ред.) и силикон через интернет. Там это легко найти. Сначала я колола силикон раз в неделю, а потом немного увлеклась и делала это каждый день. Тогда я жила и работала в Варшаве, и все деньги шли на аренду, поэтому у меня не было средств на специалистов", – поделилась Эльва.

В конце концов лицо трансженщины потеряло естественный вид и сильно отекло, однако эстетическая составляющая далеко не главная проблема проведения процедур эстетической медицины дома. Как отметил врач, несертифицированные препараты рано или поздно могли спровоцировать серьезное воспаление, что даже представляло бы угрозу жизни.

Безопасность таких процедур ставила под сомнение и мама Эльвы. Однако, по словам трансженщины, она убедила мать, что инъекции являются абсолютно безопасными и немного успокоила ее. А вот прохожие на улицах в основном отнюдь не воспринимают внешность Эльвы за норму.

"Очень много людей относятся ко мне негативно. Польша – очень консервативная страна, и люди не привыкли к внешности, которая отличается от общепринятых норм", – сказала трансженщина.

Узнав историю Эльвы, психолог предположила, что она может страдать дисморфофобией. Это психическое расстройство, при котором человек перестает воспринимать свою реальную внешность и стремится достичь воображаемого образа.

