4 главных преимуществ употребления петрушки
Не спешите откладывать петрушку в сторону, считая ее не более чем декоративным элементом в блюде, поскольку эта зелень имеет несколько полезных свойств. Этот маленький зеленый росток может предложить не только приятный вкус, но и немало преимуществ для вашего здоровья.
В частности, включение петрушки в рацион может быть простым способом улучшить питание без лишних усилий. Какие преимущества петрушки стоят того, чтобы добавлять её в каждое блюдо, рассказали в Eat This, Not That.
Свежее дыхание
Свежая петрушка может быть полезным средством для борьбы с неприятным запахом из ротовой полости. Она содержит ароматические масла и хлорофилл, который помогает уменьшить запахи тела и часто используется в дезодорантах и ополаскивателях.
Уменьшение употребления соли
Петрушка — это не только декоративный элемент на тарелке, но и вкусный и полезный ингредиент, который можно добавить в блюда для дополнительной пользы. Она имеет интересный вкус, который усиливает блюда, позволяя уменьшить количество соли. Чтобы увеличить количество петрушки в рационе, попробуйте добавить веточку в смузи или другие блюда.
Поддержка иммунной системы
Диетологи часто советуют съедать по одному яблоку в день, однако это правило можно распространить на веточку петрушки. Такая зелень является отличным источником витамина С, который поддерживает иммунитет, а также содержит витамин К, важный для здоровья иммунной системы.
Улучшение пищеварения
Петрушка — это источник клетчатки, которая поддерживает здоровье кишечника и регулярный стул. Если ее использовать только как гарнир, этого может быть недостаточно для удовлетворения потребностей в клетчатке, поэтому добавьте ее в салаты, жареную рыбу или соусы, чтобы получить больше волокнистых преимуществ.
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