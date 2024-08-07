4 пищевые привычки, замедляющие ваш метаболизм после 50 лет: советы диетологов
С годами наше тело естественно замедляется. Несмотря на то, что в 50 лет вы все еще молоды душой, вы начинаете замечать определенные изменения в организме, которых не избежать. Медленный метаболизм – процесс, когда еда и напитки превращаются в энергию – является одним из таких необратимых процессов.
Даже если ваш метаболизм работает быстро, со временем то, что вы едите и пьете, может догнать вас. Если вы не соблюдаете здоровый образ жизни, включая правильное питание и физические упражнения, ваш метаболизм не будет эффективным. По словам eatthis.com, это может привести к увеличению веса.
Если ваш метаболизм замедляется, обратите внимание на эти пищевые повадки.
Соблюдение ограничительной диеты
Если вы сокращаете слишком много калорий, это может привести к замедлению метаболизма. Диетолог Лорен Манакер отмечает: "Если вы едите недостаточно, ваше тело может замедлить метаболизм, чтобы адаптироваться".
Лиза Янг, доктор философии, говорит: "Одной из распространенных ошибок есть мнение, что голодание и потребление меньше калорий помогает похудеть". Она также рекомендует потреблять не менее 1200 калорий в день, чтобы избежать недостаточного питания.
Недостаточное потребление йода
Йод – важный минерал, необходимый для здорового функционирования щитовидной железы, регулирующей обмен веществ.
"Недостаточное количество йода может привести к замедлению метаболизма", - объясняет Лорен Манакер. Диетолог рекомендует включать йодированную соль в рацион и употреблять морские водоросли, также богатые йодом. Другие источники йода включают йогурт и морепродукты, такие как щепа.
Пропуск приемов пищи
Пропуск приёмов пищи имеет много негативных последствий. Лиза Янг отмечает: "Многие люди считают, что пропуск пищи поможет им похудеть, но это не так". На самом деле это может замедлить метаболизм, осложняя похудение, особенно с возрастом.
Кроме того, пропуск приема пищи может привести к перееданию позже, поскольку вы компенсируете то, что не съели раньше. Это также может вызвать желание употреблять больше нездоровой пищи и обработанных продуктов, что приведет к увеличению веса.
Недостаточное потребление жидкости
Поддержание гидратации может оказать значительное влияние на метаболизм. Лорен Манакер рекомендует пить достаточное количество воды для контроля метаболизма и улучшения самочувствия. Потребление чрезмерного количества нездоровых напитков, таких как алкоголь или сладкие напитки, может привести к набору веса, что окажет негативное влияние на ваш метаболизм.
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