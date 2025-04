4 причины, почему вино может стать причиной ранней смертности

Красное вино содержит антиоксиданты, которые могут быть полезными для здоровья, но чрезмерное потребление любого алкоголя имеет определенные риски для здоровья. В частности, употребление умеренного количества вина может улучшить когнитивные функции, но слишком большое количество может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

В Eat This, Not That рассказали, почему чрезмерное употребление вина может забрать у вас несколько лет жизни. Ознакомьтесь с этой информацией, если вы любите этот алкогольный напиток.

Увеличивает риск инсульта

Алкоголь даже в умеренных количествах может повышать риск инсульта, в частности речь идет о вине. Исследования показали, что мужчины, которые пили 4 порции алкоголя в день, имели на 38% более высокий риск инсульта. Для снижения этого риска рекомендуется ограничить потребление алкоголя до нескольких бокалов в неделю.

Повышает риск развития цирроза печени

Частое употребление вина, особенно каждый день, может серьезно повредить печень, в частности привести к циррозу. Исследование показало, что женщины, которые пили алкоголь каждый день, имели более высокий риск цирроза по сравнению с теми, кто пил реже. Это может привести к серьезным осложнениям, таким как рак печени или заболевание костей.

Может стать причиной панкреатита

Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать панкреатит - воспаление поджелудочной железы, которое может быть мучительным и даже смертельным, если его не лечить. Хроническое потребление алкоголя увеличивает риск острого панкреатита, который может перейти в хроническую форму.

Может сократить жизнь на 1-2 года

Исследование 2018 показало, что употребление алкоголя связано с повышенной смертностью. Да, люди, которые пили более 10-15 порций алкоголя в неделю, имели меньший срок жизни на 1-2 года. Наименьший риск имели употреблявшие до 100 граммов алкоголя (примерно 6 бокалов вина) в неделю. Это означает, что ограничение алкоголя может оказать положительное влияние на продолжительность жизни.

