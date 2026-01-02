5 чашек в день: врач объясняет, почему кофе не враг здоровью

Кофе давно вызывает споры: для одних это ежедневный ритуал, для других – напиток, который стоит ограничивать. Несмотря на предостережения относительно кофеина, все больше исследований свидетельствуют о его потенциальной пользе для здоровья.

Семейный врач Национальной службы здравоохранения Великобритании поделилась с express.co собственным опытом и научными аргументами в пользу умеренного употребления кофе. Она назвала десять причин, почему несколько чашек этого напитка в день могут положительно влиять на организм.

Врач Рене Хендеркамп поделилась своими мыслями в TikTok, отметив, что кофе незаслуженно имеет плохую репутацию. "Нам постоянно говорят, что кофе вреден и его нужно ограничивать или вообще исключить. Но почти все может быть опасным в чрезмерных количествах. Я придерживаюсь принципа умеренности, ведь кофеин способен приносить пользу", – отметила она.

Рене подчеркнула, что речь не идет об употреблении кофе в огромных объемах. "Если не пить его литрами, этот напиток обладает рядом свойств, которые могут даже продлить жизнь", – объяснила она.

По словам Хендеркамп, она сама выпивает примерно пять чашек кофе в день, а иногда и больше. В то же время научные данные свидетельствуют: умеренные кофеманы имеют более низкий риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. "Исследования показывают, что кофеин связан с уменьшением риска смертности по любым причинам", – отметила врач.

Она также обратила внимание на состав кофейных зерен. Кофе богат полифенолами, антиоксидантами, а также содержит витамины и минералы, которые активируются во время обжарки и помола.

Отдельно врач отметила преимущества темной обжарки. По ее словам, такой кофе может уменьшать повреждение ДНК – процесс, который в случае отсутствия восстановления способен способствовать развитию онкологических заболеваний. "Меньше повреждений – меньше болезней", – объяснила она. Кроме того, некоторые исследования указывают, что как обычный, так и безкофеиновый кофе могут снижать риск рака толстой кишки до 23%.

Кофеин, по словам врача, также помогает организму лучше регулировать уровень сахара в крови. "Люди, которые регулярно пьют кофе, реже сталкиваются с развитием диабета", – сказала она. Кроме этого, доза кофеина, эквивалентная двум чашкам кофе, может иметь защитный эффект в отношении болезни Альцгеймера.

Еще один аргумент в пользу напитка – снижение риска инсульта. Хендеркамп также отметила нейропротекторные свойства кофе. Они касаются не только болезни Альцгеймера, но и болезни Паркинсона. "Кофеин связывают со сниженным риском развития Паркинсона, а у пациентов с этим диагнозом – с лучшим контролем движений", – объяснила она.

Польза кофе распространяется и на печень. По словам семейного врача, даже безкофеиновый кофе может положительно влиять на ее функции. "Исследования показывают, что у людей, которые пьют кофе, чаще наблюдается здоровый уровень печеночных ферментов, чем у тех, кто его избегает", – отметила она.

Отдельное внимание врач уделила микробиому кишечника. "У любителей кофе он обычно более разнообразен, а здоровый кишечник – это основа общего здоровья", – подчеркнула Хендеркамп.

В завершение врач вспомнила результаты лабораторных исследований, которые показали, что два соединения, имеющиеся в кофе – кахвеол и кафестол – способны подавлять рост клеток рака простаты и почек. В то же время она предостерегла: "Некоторые люди более чувствительны к действию кофеина или имеют более медленный обмен веществ. Поэтому важно прислушиваться к своему телу и не превышать собственную норму".

В рекомендациях Национальной службы здравоохранения отмечается, что чрезмерное потребление кофеина – более 600 мг в сутки – может вызвать тревожность, бессонницу, возбуждение, сердцебиение, диарею и чувство беспокойства.

