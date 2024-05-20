5 домашних масок для волос: как и из чего сделать
Волосы издавна считались самым ценным достоинством женщины. К сожалению, мы часто сталкиваемся с незаурядными проблемами, например ломкость, сухость и т.д. News Bytes рассказал о масках для волос, сделанных своими руками, чтобы эффективно решить ваши проблемы.
Майонезная маска
Боритесь с сухостью, используя майонез, содержащий натуральные масла и яичные белки. Эта простая, но эффективная маска глубоко кондиционирует и обеспечивает ваши волосы маслами. Нанесите 4-5 столовых ложек майонеза с яйцом или без него на длину и оставьте на 30 минут, затем тщательно смойте.
Молочно-медовая маска
Поврежденные волосы – ночной кошмар для многих женщин. Слегка подогрейте 2 стакана молока и добавьте две чайные ложки меда. Нанесите смесь на длину и через 15-20 минут смойте мягким шампунем.
Банановая маска для волос
Избавьтесь от перхоти и сделайте волосы более мягкими с помощью этой натуральной маски. Сделайте смесь из 2 спелых бананов, 1 столовой ложки оливкового масла, 1 столовой ложки кокосового масла и 1 столовой ложки меда, тщательно перемешайте. Нанесите маску на волосы и оставьте на 5-10 минут, затем смойте.
Пивно-яичная маска
Используйте полезные свойства витаминов, таких как тиамин, рибофлавин, ниацин и В6 с помощью этой невероятной маски. Смешайте пол стакана светлого пива с одним или двумя сырыми яйцами в зависимости от длины. Перед нанесением вымойте голову, затем нанесите смесь на влажные волосы, оставьте на 15 минут, а затем тщательно смойте.
Маска из йогурта и меда
Если вы хотите укрепить волосы и придать им блеск, эта богатая протеинами маска вам поможет. Смешайте 2 столовых ложки йогурта с 1 столовой ложкой меда, хорошо перемешайте. Распределите маску равномерно по длине и оставьте на 15 минут, затем смойте теплой водой.
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