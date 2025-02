5 эффективных силовых упражнений, которые необходимы для сохранения молодости

Если вы хотите выглядеть и чувствовать себя моложе после 60, вам необходимо ввести изменения в свою ежедневную рутину. Так, для поддержания здоровья, подвижности и общей физической формы вам следует выполнять тренировки, которые поддерживают мышцы, укрепляют кости и замедляют процессы старения.

Сосредоточьтесь на базовых упражнениях от Eat This, Not That, которые задействуют несколько групп мышц одновременно. Выполняйте по 3-4 подхода силовых упражнений, чтобы сохранить силу, энергию и молодость.

Становая тяга с гирями

Расположите ноги на ширине плеч и станьте перед гирей. Отведите бедра назад, присядьте и возьмите гирю, держа туловище прямым, а плечи на одной линии с ручкой. Поднимайте гирю, отталкиваясь пятками и бедрами, а в верхней точке сгибайте ягодицы. Вернитесь назад, опуская вес и выполните 3-4 подхода по 10 повторений.

Тяга верхнего блока

Возьмитесь за штангу широким хватом, при этом руки должны быть чуть шире плеч. Наклонитесь назад и подтяните штангу к груди, сосредоточившись на напряжении в латах. Во время подъема не расслабляйте мышцы, а в горе хорошо растянитесь, приподняв лопатки. Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Жим гантелей в наклоне

Лягте на наклонную скамью, держа гантели в руках прямо над собой. Опустите их до уровня груди, сжав лопатки назад и вниз к скамье. Поверните гантели вверх, сосредоточившись на верхних грудных мышцах и трицепсах. Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Тяга сидя

Сядьте на тренажер и поставьте ноги на подножку. Вытяните ручку и выпрямите ноги. Держите грудь высоко и отводите локти назад, сжимая спину. Полностью выпрямите руки, и хорошо растяните лопатки перед следующим повторением. Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Сплит-приседания

Встаньте в стойку так, чтобы одна нога была впереди, а вторую — сзади. Опускайтесь, пока колено задней ноги не коснется пола, и поднимайтесь передней ногой. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

