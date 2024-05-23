5 эффективных способов безопасно и быстро набрать здоровый вес

В обществе, одержимом идеей похудения и достижения стройного вида, есть люди, которые наоборот желают прибавить в весе. Независимо от того, нужно ли сделать это по показаниям врача или просто хотите увеличить массу тела, очень важно соблюдать правильное питание и вести здоровый образ жизни. News Bytes рассказал о пяти эффективных стратегиях, которые помогут вам набрать вес здоровым способом.

Соблюдайте сбалансированную диету

Набрать вес не значит потакать беспорядочному питанию. Вместо этого сосредоточьтесь на потреблении здоровой и сбалансированной пищи. Отдавайте предпочтение разнообразным питательным продуктам, таким как цельные зерна, фрукты, овощи, молочные продукты, нежирные белки, мясо, рыба, орехи и семена.

Ешьте чаще, но меньшими порциями

Вопреки распространенному мнению, потребление больших порций пищи не способствует увеличению веса. На самом же деле недостаточный вес может привести к быстрому ощущению сытости. Противодействовать этому можно, разделив ежедневный прием пищи на пять или шесть меньших порций.

Выбирайте калорийные напитки и учитывайте время их употребления

Если вы хотите прибавить в весе, избегайте низкокалорийных напитков, таких как диетические газированные. Выбирайте смузи, шейки или жидкие заменители пищи. Употребление жидкости перед приемом может снизить аппетит, поэтому лучше это делать во время или после трапезы.

Упражнения для наращивания мышц

Хотя это может показаться нелогичным, регулярные физические упражнения, особенно силовые, играют немаловажную роль в здоровом наборе веса. Они способствуют развитию мышечной массы. Однако очень важно не переусердствовать, поскольку чрезмерные физические нагрузки могут навредить вашему здоровью.

Сосредоточьтесь на здоровых перекусах

В ваш ежедневный рацион входит все, что вы потребляете в течение дня. Обращайте особое внимание на перекусы между основными приемами. Предпочитайте питательные альтернативы, такие как орехи, сыр, сухофрукты и авокадо, поскольку они помогают поддерживать здоровый вес.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об эффективных стратегиях, которые помогут добиться отличного результата в похудении.

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