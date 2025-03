5 ежедневных упражнений для поддержания формы в 50 лет

Силовые тренировки являются важной частью здорового образа жизни, особенно с возрастом. Они помогают укрепить слабые мышцы и улучшают мобильность, что важно для поддержания активности в старшем возрасте.

Упражнения для ягодиц и укрепления торса не только улучшают физическую форму, но и помогают предотвратить возможные боли в спине и травмы, повышая общую подвижность и качество жизни. Какая силовая тренировка поможет сохранить баланс и мобильность даже после 50 лет, рассказали в Eat This, Not That.

Планка на предплечьях

Начните тренировку с классической планки на предплечьях. Станьте на четвереньки, опустите предплечья на пол, держа локти под лопатками. Отведите ноги назад, поднимите колени от пола и подтяните пупок к позвоночнику. При этом спина должна быть прямой, а пресс напряженным.

Асана "Собака-птица"

Встаньте на четвереньки, поставив колени под бедрами, а руки — под плечами. Втяните пупок и ребра и вытяните позвоночник. Далее, вытяните одну руку вперед, а противоположную ногу назад, держа спину прямой. Выполняя упражнение, активно используйте мышцы кора и следите за стабильностью спины. Чередуйте стороны для равномерной нагрузки.

"Пожарные гидранты"

Станьте на четвереньки, отводите одно колено в сторону, держа ступню и лодыжку на одном уровне с коленом. Поднимите колено, распределяя вес между руками, телом и противоположным коленом. При каждом подъеме сжимайте ягодичную мышцу, держа бедра ровно на полу.

Растяжка на одну ногу

Лягте на спину, подтяните оба колена к груди, держа поясницу и копчик на полу. Обнимите одно колено, держа голень, и вытяните другую ногу, сосредотачиваясь на растяжке. Чередуйте ноги, стараясь держать бедра ровно, а ребра опустите к полу. Если возможно, добавьте наклон головы, шеи и плеч вперед.

Растяжка ног "ножницами"

Лежа на спине, вытяните обе ноги к потолку, держа спину на полу. Поднимите голову, шею и плечи, если возможно, и возьмитесь за подколенное сухожилие или голень одной ноги, тянув ее к голове. Другая нога должна оставаться в положении под углом 45 градусов. Чередуйте ноги, сохраняя ровные бедра и сосредотачиваясь на растяжении подколенного сухожилия.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения следует выполнять после 50 лет.

