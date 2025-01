5 главных последствий отказа от белого хлеба

Белый хлеб имеет репутацию не совсем полезного продукта, поскольку его изготавливают из очищенной муки, лишенной полезных частей, таких как отруби и зародыши. Хотя иногда такой хлеб может быть обогащен витаминами группы В, его потребление все же стоит ограничить.

Видео дня

К каким последствиям может привести отказ от белого хлеба, и как это повлияет на здоровье? Об этом подробно рассказали в Eat This, Not That.

Улучшение настроения

Продукты с высоким гликемическим индексом, такие как белый хлеб (ИГ 71), могут влиять на перепады настроения и депрессию. Заменив их на продукты с низким гликемическим индексом, можно уменьшить эти симптомы. Это поможет сделать ваш день более светлым и эмоционально более стабильным.

Похудение

Замена белого хлеба на более питательные продукты, такие как цельнозерновые хлебцы, коричневый рис, киноа или сладкий картофель, поможет лучше контролировать аппетит и поддерживать чувство сытости. Это важно для похудения, ведь такие продукты богаты клетчаткой и полезными нутриентами. Отдавая предпочтение этим углеводам, вы приближаетесь к своим целям.

Улучшение уровня сахара в крови

Белый хлеб быстро повышает уровень сахара в крови, что может вызвать его резкие колебания. Заменив белый хлеб на ржаной или цельнозерновой, вы получите больше клетчатки и снизите гликемический индекс продукта. Клетчатка замедляет пищеварение и уменьшает влияние углеводов на уровень сахара в крови. Это помогает лучше контролировать уровень глюкозы и обеспечивает более длительную сытость.

Энергичность

Если после употребления пищи с белым хлебом вам хочется вздремнуть, попробуйте изменить рацион. Белый хлеб быстро усваивается, давая кратковременный энергетический всплеск, который может привести к усталости. Для устойчивого энергетического уровня замените его на цельнозерновой хлеб, богатый клетчаткой, который медленно переваривается, обеспечивая постоянную энергию до следующего приема пищи.

Снижение высокого холестерина

Если вы пытаетесь снизить холестерин, попробуйте заменить белый хлеб на хлеб с высоким содержанием клетчатки. Помните, что избыток сахара из рафинированных углеводов может повышать уровень холестерина и триглицеридов. Замена белого хлеба на цельнозерновой может снизить уровень холестерина ЛПНП на 5%, что уменьшает риск сердечного приступа или инсульта на 23%.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как тело реагирует на чрезмерное употребление хлеба.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.