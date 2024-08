5 лучших упражнений для укрепления пресса. Видео

Чтобы добиться тонкой талии, важно не только тренировать мышцы живота, но и включить в свой режим упражнения на кардио. Кроме того, необходимо сохранять дефицит калорий, потребляя нежирные белки и внедрять в рутину привычки, ускоряющие метаболизм, такие как периодическое голодание.

Учтите, что уменьшить жир в конкретной части тела невозможно, однако комбинация из упражнений, правильного питания и полезных привычек может помочь укрепить мышцы живота и общий уровень жира в теле. Какие упражнения необходимы для достижения такого результата, рассказали в Eat This, Not That.

Реверсные скручивания

Лягте на спину, поднимите ноги, согнутые в коленях и поднимайте таз к груди, привлекая мышцы живота. Далее медленно опустите ноги назад и повторите упражнение. Такая тренировка укрепляет нижнюю часть пресса и формирует талию.

Боковые скручивания в положении стоя

Встаньте, расставив ноги на ширине бедер и поднимите правое колено к правому локтю, наклоняя туловище вправо. Повернитесь в исходное положение и повторите слева. Выполните по 15 повторений на каждую сторону по 3 подхода. Это упражнения для косых мышц, что помогает улучшить баланс, координацию и сузить талию.

Подтягивание

Для обработки мышц живота и подтяжки талии, попробуйте выполнить это упражнение. Для этого лягте на спину, вытяните руки над головой и держите ноги прямыми. Поднимите ноги и верхнюю часть тела, формируя латинскую букву V и потянитесь руками к ногам. Опустите ноги и тело и повторите упражнение.

Коси скручивания стоя

Косые скручивания стоя тренируют косые мышцы, улучшают стабильность пресса и сужают талию. Чтобы выполнить упражнение, станьте прямо ноги на ширине бедер, держа гирю или мяч. Поверните туловище влево и вправо, перенося вес на бедра. Делайте по 15 повторений на каждую сторону, по 3 подхода.

Подтягивание с поднятыми ногами

Это упражнение тренирует нижний отдел живота и мускулы пресса, повышая устойчивость. Для большей нагрузки используйте утяжелители на лодыжки. Сделайте 3 подхода по 12 повторений, приподнимая прямые ноги как можно выше и контролируя их опускание.

