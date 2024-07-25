5 лучших упражнений с эластичной лентой для уменьшения жира на животе

Резинки сопротивления стали важным элементом фитнеса благодаря их универсальности и эффективности. Для борьбы с жиром на животе специалисты рекомендуют использовать эти ленты.

Интегрируя упражнения с эластичной лентой в ваш тренировочный режим, вы не только укрепите основные мышцы, но и сожжете жир на животе и по всему телу. Издание eatthis.com опубликовало пять лучших упражнений по уменьшению талии.

Включите эти упражнения в распорядок, сосредотачиваясь на правильной технике и постепенно увеличивая интенсивность. Благодаря настойчивости вы будете на пути к более стройной талии и улучшенной физической форме.

Тренировка №1: Скручивание с эластичной лентой

Включение скручиваний с эластичной лентой – отличный способ задействовать косые мышцы, что способствует уменьшению жировых отложений на животе.

Сидячие скручивания

Сядьте на пол, вытянув ноги, слегка согнув колени. Держите ленту обеими руками, вытянув руки перед собой. Займите сердцевину и слегка отклонитесь назад, держа спину прямой. Поверните туловище вправо, притягивая ленту к правому бедру. Повернитесь в центр и сверните налево, притягивая ленту к левому бедру. Выполните 10-12 повторений на каждую сторону в 2-3 подходах.

Стоячие скручивания

Встаньте, ноги на ширине бедер, колени слегка изогнутые. Держите ленту обеими руками, вытянув руки перед собой. Поверните туловище вправо, притягивая ленту к правому бедру. Повернитесь в центр и сверните налево, притягивая ленту к левому бедру. Выполните 10-12 повторений на каждую сторону в 2-3 подходах.

Сидящие скручивания с подъемом ног

Сядьте на пол, вытянув ноги, ступни чуть-чуть над землей. Держите ленту обеими руками, вытянув руки перед собой. Поверните туловище вправо, притягивая ленту к правому бедру и приподнимая ноги. Повернитесь в центр и сверните налево, повторяя движения. Выполните 10-12 повторений на каждую сторону в 2-3 подходах.

Тренировка №2: Велосипедные скручивания с эластичной лентой

Велосипедные скручивания ориентированы на несколько групп мускул, включая прямые и косые мускулы животика. Выполняя их с лентой сопротивления, вы обеспечиваете постоянное напряжение, что способствует эффективному сжиганию жира.

Стандартные велосипедные скручивания с лентой сопротивления

Лягте на спину, согните колени, ступни на полу. Держите ленту обеими руками, вытянув руки над головой. Подтяните правое колено к груди, одновременно поворачивая туловище, чтобы левый локоть коснулся правого колена. Выпрямите правую ногу, подтягивая левое колено к груди и поворачивая туловище, чтобы правый локоть коснулся левого колена. Продолжайте чередовать стороны по 10-12 повторений на каждую сторону в 2-3 подходах.

Велосипедные скручивания с реверсивной лентой

Начните в том же положении, что и стандартные велосипедные скручивания. Вместо подтягивания колена к груди, вытяните ноги прямо перед собой. Двигайте ногами, имитируя вращение педалей велосипеда в обратном направлении. Продолжайте по 10-12 повторений на каждую сторону в 2-3 подходах.

Велосипедные скручивания с мини-лентой

Начните в том же положении, что и стандартные велосипедные скручивания с мини-лентой сопротивления на обе ноги. Подтяните правую ногу к груди, одновременно поворачивая туловище, чтобы левый локоть коснулся правого колена. Возвратитесь в исходное положение и повторите с другой стороны. Продолжайте по 10-12 повторений на каждую сторону в 2-3 подходах.

Тренировка №3: Вариации планки с эластичной лентой

Планка является одним из наиболее эффективных упражнений для укрепления мышц средней части тела. Добавив эластичную ленту, вы повысите стойкость и интенсивность тренировки, что приводит к большему сжиганию калорий.

Планка с лентой сопротивления

Примите положение планки, руки под плечами, ноги на ширине бедер, лента сопротивления вокруг лодыжек. Держите тело прямым и удерживайте положение от 30 до 60 секунд. Повторите 2-3 подхода.

Планка с подъемом ног

Начните в планке с лентой сопротивления вокруг лодыжек. Поднимите одну ногу от земли, удерживая ее на одной линии с телом. Задержите на 5-10 секунд, затем смените ноги. Выполните 10-12 повторений на каждую сторону в 2-3 подходах.

Планка с рядами

Примите положение планки с лентой сопротивления, закрепленной на крепком анкере. Держите ручку ленты одной рукой. Удерживая планку, потяните локоть к бедру, натягивая ленту на бок. Опустите руку и повторите по другую сторону. Выполните 10-12 повторений на каждую сторону в 2-3 подходах.

Тренировка №4: Дровосеки с лентой сопротивления

Упражнения "дроворубы" нацелены на косые мышцы живота, играющие важную роль в формировании талии. Выполняя их с эластичной лентой, вы задействуете больше мышц и сжигаете больше калорий.

Дровосеки сверху вниз

Закрепите ленту на высокой точке, например, на крепкой верхней конструкции или дверном анкере. Встаньте ноги на ширине плеч, держите ленту обеими руками. Начните с вытянутыми руками над головой и чуть-чуть в стороне. Поверните туловище, тяня ленту вниз и через тело к противоположному бедру. Выполните 10-12 повторений на каждую сторону в 2-3 подходах.

Дровосеки снизу вверх

Закрепите ленту на нижней точке, например на основе дверного анкера на уровне пола. Встаньте боком к опорной точке, ноги на ширине плеч, держите ленту обеими руками. Начните с вытянутыми руками вниз и поперек тела к противоположному бедру. Поверните туловище, тяня ленту вверх и через тело к противоположному плечу. Держите руки прямо, вернитесь в исходное положение. Повторите по 10-12 повторений на каждую сторону в течение двух-трех подходов.

Диагональные дровосеки

Прикрепите ленту сопротивления к высокой точке и встаньте боком к опорной точке. Возьмитесь за ручку ленты сопротивления обеими руками и начните с вытягивания рук вниз и поперек тела к противоположному бедру. Задействуйте пресс и вращайте туловище, одновременно поднимая ленты сопротивления вверх и поперек тела к противоположному плечу диагональным движением. Держите руки прямыми и вернитесь в исходное положение. Повторите 10-12 повторений на каждую сторону в течение двух-трех подходов.

Тренировка №5: Альпинист с сопротивлением

Если вы ищете эффективную тренировку с резиновыми лентами для растопки жира на животе, упражнение "альпинист" может выполнить эту работу. Это упражнение – это динамическое движение всем телом, которое задействует основные мышцы, одновременно способствуя развитию сердечно-сосудистой системы. В сочетании с лентами альпинисты становятся еще более продуктивными в сжигании калорий и уменьшении жира на животе, добавляя сопротивления своим движениям.

Альпинисты со стандартным диапазоном сопротивления

Начните в упоре лежа, обхватив ноги резиновой лентой. Руки держите прямо под плечами, а тело – на прямой линии от головы до пяток. Задействуйте пресс и подтяните одно колено к груди, затем быстро поменяйте ноги, чередуя их вперед и назад, сохраняя при этом сопротивление ленты. Продолжайте в быстром темпе от 30 до 60 секунд. Повторите два-три подхода.

Альпинисты с лентой сопротивления на теле

Начните в том же положении на доске, но с лентой сопротивления вокруг лодыжек. Вместо того чтобы подтягивать колени прямо к груди, скрестите каждое колено с противоположным локтем. Продолжайте чередовать стороны в быстром темпе в течение 30-60 секунд. Повторите два-три подхода.

Жим ногами с сопротивлением

Примите положение планки с резиновой лентой вокруг лодыжек или чуть выше колен. Вместо того, чтобы играть в альпинистов, прыгайте обеими ногами в стороны, а затем обратно в центр, подобно движениям на скакалке. Заставьте сердце качаться и поддерживайте равномерный темп в течение 30-60 секунд. Повторите два-три подхода.

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