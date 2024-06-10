5 масел, навсегда устраняющих проблемы с волосами

Ни один уход за волосами трудно представить без дополнительного питания и восстановления. В частности, помочь улучшить состояние волос, вернуть им блеск, устранить выпадение и кожный зуд могут обычные домашние эфирные масла.

Регулярное использование масел может существенно улучшить качество волос и вылечить повреждения, зуд, перхоть, прыщи и седину. С помощью каких масел можно устранить эти недостатки, узнавали в OBOZ.UA.

Масло алоэ вера

Такое масло прекрасно успокаивает кожу, устраняет зуд, предотвращает выпадение и способствует росту волос. Алоэ прекрасно питает кожу и устраняет раздражение. Чтобы приготовить средство, нужно смешать свежий гель алоэ вера с кокосовым маслом и разогреть в течение 5-7 минут. К смеси можно добавить несколько капель эфирного масла розмарина и использовать средство в течение 2 недель.

Луковое масло

Масло лука прекрасно лечит различные инфекции и оказывает антибактериальное действие. Кроме того, оно может укреплять фолликулы и эффективно очищать волосы. Для приготовления средства следует мелко нарезать луковицу, добавить кокосовое масло и зубчики чеснока. Смесь нагреть, дать остыть, добавить любое эфирное масло и положить в холодильник на 10 дней перед использованием.

Лимонное масло

Лимонная кислота прекрасно укрепляет волосы, предупреждая их выпадение. Кроме того, лимонное масло устраняет перхоть, очищая поры на коже головы. Для профилактики следует смешать цедру одного лимона и оливковое масло. Эта смесь должна настояться под прямыми солнечными лучами в течение нескольких дней.

Листья карри и кокосовое масло

Масло с листьями карри и кокосового масла борется с выпадением волос и оказывает антибактериальное действие для кожи головы. В частности, листья карри предотвращают появление перхоти и помогают волосам расти. Чтобы приготовить такой уход, нужно нагреть в кокосовом масле пригоршню листьев карри и дать смеси остыть. После этого листья следует вынуть и использовать средство в течение недели.

Масло амла

Амла или индийский крыжовник, эффективно помогает при борьбе с седыми, поврежденными и слабыми волосами. Такое масло сможет помочь улучшить гибкость локонов и сделать волосы гораздо более мягкими. Использовать масло амлы следует вместе с кунжутным маслом.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как использовать масло чайного дерева.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.