5 минеральных столбов: что нужно есть, чтобы поддержать организм

Для эффективного функционирования, организму необходимо получать оптимальное количество полезных веществ. В частности, одними из таких являются минералы, которые выполняют функцию укрепления костей, усиления обмена веществ и секреции определенных ферментов.

Таким образом, следует соблюдать баланс в диете, чтобы предотвратить дефицит минералов. В OBOZ.UA узнали, какие бывают минералы и какую пищу следует употреблять, чтобы получать достаточное количество этих компонентов.

Магний

Магний является ключевым минералом для нашего организма, однако его дефицит является очень распространенной проблемой. Именно магний отвечает за преобразование пищи в энергию, регенерацию клеток и синтез белка из аминокислот. Чтобы обеспечить организм магнием, потребляйте тыквенные семечки, темно-зеленые овощи и орехи.

Натрий

Этот минерал важен для баланса воды в тканях и крови. Поддержание правильного уровня натрия в организме является критическим, поскольку его дефицит может привести к низкому кровяному давлению и другим проблемам со здоровьем. Основным его источником является природная соль, которую используют во всем мире.

Калий

Калий - это минерал, необходимый для здоровья нервной системы. Также, калий нормализует кровяное давление, поддерживает ритмичные сокращения сердечно-сосудистых мышц и способствует выведению из клеток отработанных продуктов. Листовая зелень, ягоды, бананы и цитрусовые, такие как апельсины и грейпфруты, являются отличными источниками калия в диете.

Фосфор

Фосфор отвечает за выработку и хранение энергии, а также за прочность костей и мышц. Взрослым обычно нужно потреблять 700 мг фосфора ежедневно. Источниками для этого минерала являются яйца, рыба, птица, молоко и другие молочные продукты.

Кальций

Кальций критически важен для здоровья костей и обеспечения функционирования организма. Он способствует активности ферментов и поддерживает важнейшие функции организма. Йогурт, молоко, творог и обогащенные продукты являются отличными источниками этого минерала в рационе.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какую пользу организму придает магний.

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