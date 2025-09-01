5 минут на пресс: интенсивная тренировка для стройной талии

Борьба с лишним жиром на животе часто кажется бесконечной, особенно после 40 лет или менопаузы. Избыток жира не только затрудняет ношение любимой одежды, но и повышает риск сердечных заболеваний и диабета.

Короткие и эффективные силовые тренировки помогают подтянуть пресс и ускорить сжигание калорий. Эта пятиминутная программа упражнений от eatthis.com нацелена на развитие мышц живота и укрепление кора, помогая быстрее достичь желаемого результата.

В сочетании со сбалансированной диетой, богатой растительной пищей и нежирным белком, силовые упражнения помогут восстановить форму и приблизиться к желаемому прессу. По данным Beaumont Health, чем больше у вас мышц, тем больше калорий сжигает тело, что является ключом к эффективному похудению и сохранению силы.

Тренер Тайлер Рид советует уделять внимание комплексным упражнениям, которые задействуют большие группы мышц.

"Нужно сосредоточиться на сложных движениях, которые задействуют больше групп мышц для максимального сжигания калорий и роста мышц", – отмечает Рид.

Он предлагает установить таймер на пять минут и выполнить три подхода по 10 повторений каждого упражнения.

1. Приседания

Приседания с собственным весом – идеальный старт перед использованием дополнительной нагрузки. Станьте, ноги на ширине бедер или плеч, руки можно вытянуть перед собой или держать вдоль тела. Носки направлены немного вперед. Согните колени и отведите бедра назад, опускаясь до параллели с полом, после чего нажмите на стопы, чтобы подняться.

2. Выпады

Поставьте ноги на ширине плеч, держа гантели в руках. Выставьте одну ногу вперед, сгибая колени и опускаясь в выпад, следя, чтобы колено не выходило за линию пальцев. Нажмите на пятку передней ноги, чтобы вернуться в исходное положение.

3. Становая тяга

Держите гантели обеими руками ладонями к телу, ноги на ширине плеч. Активируйте мышцы кора, наклоните бедра назад и опустите гири вдоль голеней. Нажмите на стопы, чтобы подняться в исходное положение.

4. Подтягивания

Возьмитесь за перекладину руками чуть шире плеч, ладони направлены вперед. Поднимите ноги, полностью вытяните руки, держась за перекладину. Согните локти и поднимите тело к перекладине, пока подбородок не окажется над ней, после чего медленно опуститесь вниз.

5. Жим гантелей лежа

Лягте на спину на скамью, держа в руках две гантели над телом. Ладони направлены вперед. Отведите лопатки назад к скамье и упритесь стопами в пол. Согните локти, опуская вес к груди, а затем поднимите гантели, используя силу ног, груди и рук.

Эту пятиминутную тренировку можно легко повторять ежедневно или через день, постепенно добавляя вес гантелей для повышения эффективности. Она помогает не только сжигать жир, но и укреплять мышцы пресса, талии и ног.

