5 необычных способов использования бальзама для губ

Для сухих и потрескавшихся губ, увлажняющий бальзам незаменим косметическим средством, которое не теряет своей актуальности ни в какое время и сезон. Зимой бальзам защищает губы от потрескивания, а летом такое средство с SPF защищает губы от опасного УФ-излучения.

Однако это далеко не все возможности этого средства и использовать его можно не только на губах. Как еще может помочь увлажняющий бальзам, узнавали в OBOZ.UA.

Убирает кудрявость

Когда волосы не удается уложить из-за ломкости и сухости пас, на помощь приходит обычный бальзам для губ. Это средство может разгладить усталые вьющиеся волосы, а также укротить непокорные брови.

Смягчает кутикулу

Это средство отлично устраняет сухость кутикулы и возвращает ему нормальный вид. Если под рукой у вас нет масла для рук и кутикулы, то это средство сможет сделать их эластичными и предотвратить зацепки.

Вместо хайлайтера

Если вы привыкли пользоваться этим косметическим средством, однако в самый ответственный момент оно закончилось, то это средство способно справиться с его задачей. Бальзам для губ имеет блестящую и глянцевую текстуру, которая придает блеск вашему лицу, как и хайлайтер, а потому его можно использовать в зоне скул, дуги амура и надбровной кости.

Убирает пятна от туши

Если у вас посыпалась или размазалась тушь, ее можно убрать с помощью бальзама для губ. Для этого возьмите немного бальзама на ватный тампон и осторожно сотрите пятно. Увлажняющие масла в нем помогают легко очистить пятна и не портят макияж.

Успокаивает раны после бритья

Раздражения и раны после бритья также можно успокоить с помощью этого косметического средства. Бальзам для губ ускоряет заживление ран и не вызывает побочной реакции. Для этого можно нанести бальзам для губ, смешанный с небольшим количеством вазелина, на пораженный участок, чтобы обработать рану.

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