5 ошибок, которые делают чай вредным для вашего здоровья

Чай считается одним из самых полезных напитков в мире благодаря своим оздоровительным свойствам. Он может поддерживать иммунитет, способствовать снижению веса и улучшать общее самочувствие.

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Однако, пользу чая легко свести на нет, если при его употреблении допускать распространенные ошибки. Чтобы этого избежать, стоит знать, что именно может превратить полезную чашку чая в источник вреда, пишет eatthis.com.

Вы добавляете много сахара

Сахар в чае - это то, что не стоит превышать. Будь то ложка меда или кубик сахара - это все сахар, и хотя небольшое количество не нанесет вреда, избыточность может быстро сделать ваш чай вредным для здоровья. Если хотите получить максимальную пользу от чая, пейте его без добавок, а для вкуса попробуйте минимально добавлять подсластители.

Вы используете слишком много искусственных подсластителей

Если вы пытаетесь избежать калорий и выбираете искусственные подсластители, будьте осторожны. Они кажутся безопасными, но исследования все еще не дают четкого ответа относительно их влияния на здоровье. Хотя FDA разрешает их потребление, важно ограничить количество. Помните, что даже альтернативы сахара следует употреблять в разумных пределах.

Вы добавляете слишком много сливок или молока

Это еще одна распространенная ошибка. Добавлять молоко или сливки в чай можно, но если вы не хотите увеличить количество калорий, делайте это умеренно. Определите правильное количество и ограничьте его, чтобы не увеличивать количество лишних калорий в вашем рационе.

Вы пьете чай из бутылки

Хотя на полках магазинов можно найти чай в бутылках, часто эти напитки содержат огромное количество сахара. Если вы любите холодный чай, проверьте этикетку перед покупкой. Если не хотите получать лишний сахар, выбирайте натуральные чаи без дополнительных подсластителей.

Вы завариваете чай слишком долго

Время заваривания чая может существенно повлиять на количество кофеина в нем. Например, в 237 мл чая может быть от 20 до 40 мг кофеина, по сравнению со 100 мг в чашке кофе. Если вы завариваете чай слишком долго, содержание кофеина может увеличиться. Для того, чтобы избежать чрезмерного количества кофеина и сохранить чай более мягким на вкус, ограничьте время заваривания.

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