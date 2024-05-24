5 полезных свойств облепихи: на что способна ягода
Облепиха - это кустарник с колючими ветвями на которых растут ярко-оранжевые ягоды. Облепиха происходит из Западной Азии, Кавказа, Северной и Центральной Европы, где ценится за масло семян и ягоды, которые богаты питательными веществами.
Почему стоит употреблять облепиху и какую пользу ягода оказывает организму? Предлагаем узнать о 5 преимуществах облепихи.
Улучшает сердечно-сосудистую систему
Флавоноиды и жирные кислоты, содержащиеся в облепиховом масле, чрезвычайно полезны для сердца. Это масло имеет в своем составе чрезвычайно редкие жирные кислоты, в частности омега-7, которые способствуют снижению холестерина и уменьшению воспаления, улучшающие здоровье сердца.
Контроль уровня сахара в крови
Облепиховое масло может защищать от диабета. Об этом свидетельствует исследование, в котором приняло участие 38 участников, которые имели проблемы с уровнем сахара в крови. В течение 5 недель они потребляли пюре из облепихи, которое по сравнению с плацебо, значительно снижало этот уровень.
Повышает иммунитет
Флавоноиды - это растительные соединения, которые могут повышать иммунитет, сделав вас менее уязвимыми к различным заболеваниям. Высокая концентрация флавоноидов в облепиховом масле защищает организм от болезней, о чем свидетельствует исследование, в котором доказано, что облепиховое масло может защищать от гриппа, герпеса и ВИЧ.
Профилактика рака
Некоторые клинические исследования предоставляют подтверждение использованию сока и масла облепихи в лечении рака. Флавоноиды, такие, как кверцетин, кемпферол и изорамнетин, содержащиеся в облепиховом соке, могут вызывать цитотоксические реакции в раковых клетках и предотвращать их распространение. Кроме того, дополнительные данные указывают, что это растение также может защищать здоровые клетки от радиопатии.
Улучшает кожу
Облепиха часто используется для ухода за кожей. Помимо витаминов A, C и E, облепиховое масло содержит гамма-линоленовую кислоту, омега-6 жирную кислоту, которая способствует кровообращению и уменьшает признаки старения. Кроме того, растительные стеролы, а именно бета-ситостерин и кампестерин, повышают эластичность и увлажненность кожи.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, что приготовить из облепихи.
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