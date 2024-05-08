5 поз из йоги, которые облегчат боль в суставах

Сегодня не столь важно, молодой вы человек или уже более зрелый. Боль в суставах является распространенной проблемой и может мучить людей всех возрастных групп.

Однако, это не столь критично, если вовремя проводить древние практики из йоги, которые облегчают неприятные ощущения и снимают спазм. Какие асаны йоги помогут преодолеть боль, узнавали в OBOZ.UA.

Вирабхадрасана - поза воина

Встаньте прямо с широко разведенными ногами и поверните правую ногу наружу на 90 градусов. Далее, поднимите руки в разные стороны параллельно земле ладонями вниз, выдохните, согните правое колено и держите позу, сохраняя баланс. Медленно вдохните, поднимитесь, выдохните и опустите руки. Такую позу следует повторить уже с левой стороны.

Дханурасана - поза поклона

Лягте на живот, расставьте ноги на ширине бедер. Далее, согните колени, вытяните руки назад, и держите лодыжки. В этой позе вдохните, оторвите грудь от земли, удерживайте позу и контролируйте нормальное дыхание. После чего надо медленно выдохнуть, осторожно отпустить лодыжки и расслабиться.

Триконасана - поза треугольника

Для этой асаны надо встать прямо, расставить ноги, вывернув правую ногу наружу. На выдохе наклоните тело вправо, одновременно поднимая левую руку вверх и касаясь правой рукой пола, образуя одну линию. Такое положение надо выдержать в течение 15 секунд, после чего вдохнуть и вернуться в исходное положение.

Баласана - поза ребенка

Станьте на колени, соедините их и сядьте на пятки. Далее глубоко вдохните, вытяните руки, наклонитесь вперед и низко опустите лоб. Во время выполнения упражнения вы должны убедиться, что тело не отрывается от земли, остаться в таком положении на некоторое время и спокойно дышать. Вернуться в исходное положение нужно плавно без резких движений.

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