5 причин есть лук: преимущества для организма

Лук – важная составляющая нашей пищи. То ли в виде основного продукта, то ли в виде карри, она часто появляется на наших тарелках.

Эти ароматные луковицы, от которых хочется плакать, действительно наполнены многими питательными веществами. Интересно, что лук также обладает свойствами, которые могут помочь вашей коже и волосам. Ниже мы расскажем вам о важных преимуществах лука.

Антиоксиданты в луке могут снизить риск возникновения проблем с сердцем.

Лук содержит флавоноидный антиоксидант кверцетин, который оказывает противовоспалительное действие и может помочь контролировать кровяное давление.

Другие антиоксиданты и противовоспалительные компоненты лука могут снижать уровень триглицеридов, холестерина, защищать от тромбов и, конечно, бороться с воспалением. Все это может предотвратить возникновение многих сердечных заболеваний.

Лук может помочь предотвратить рак

Взаимосвязь между луком и профилактикой рака исследовалась на протяжении многих лет. К счастью, исследования показали многообещающие результаты.

Исследование колоректального рака показало, что риск этого заболевания был на 79% ниже тех, кто регулярно употреблял луковые овощи, такие как лук. Лук также содержит органическую серу, которая может подавлять некоторые аспекты роста опухоли.

Содержащиеся в ней хром и сера помогают регулировать уровень сахара в крови

В то время как хром, содержащийся в луке, помогает регулировать уровень сахара в крови, содержащаяся в ней сера снижает уровень сахара в крови, вызывая увеличение выработки инсулина.

Вот почему регулярное потребление лука может быть полезно для людей с диабетом. Исследование 2014, в котором принимали участие пациенты с диабетом 2 типа, показало большую нормализацию печеночных ферментов и снижение уровня гликемии после употребления измельченного лука.

Лук содержит витамины, улучшающие состояние кожи

Несмотря на то, что лук является острым овощем, его используют во многих масках для лица и тела. Это потому, что она богата витаминами А, С и Е, которые важны для здоровья кожи.

Эти питательные вещества обеспечивают природное сияние и защищают кожу от свободных радикалов. Кроме антивозрастного эффекта, лук также обладает антисептическими свойствами, которые могут предотвратить появление вредных бактерий.

Богатый серой луковый сок может способствовать хорошему росту волос.

Луковый сок содержит серу, а это важный компонент для роста и укрепления волос. Сера стимулирует выработку коллагена, способствующего развитию здоровых клеток кожи и росту волос.

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