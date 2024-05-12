5 причин, почему следует включить зеленый перец чили в свой рацион

Среди двух основных видов чили зеленый перец заслуживает особого признания благодаря большому количеству питательных веществ, которые имеют множество преимуществ для здоровья. News Bytes рассказал о причинах, почему вам следует подумать о добавлении этого овоща в свой рацион.

Ускоряет метаболизм

Для тех, кто стремится сбросить лишние килограммы, включение зеленого перца чили в свой рацион может оказаться полезным, ведь он ускоряет метаболизм. Кроме того, интересной его особенностью является то, что он не содержит калорий, а значит, вы можете наслаждаться его пикантным вкусом, не беспокоясь об увеличении веса.

Богат витамином С

Хотя цитрусовые широко известны как отличные источники витамина С, вы можете быть удивлены, узнав, что зеленый перец чили также содержит значительное количество этого важного питательного вещества. Большая его концентрация в этом овоще может помочь сохранить сияющую кожу. Более того, этот витамин действует как мощный антиоксидант, усиливая способность иммунной системы защищаться от болезней.

Способствует здоровью сердца

Включение зеленого перца чили в свой рацион также может оказать положительное влияние на здоровье сердца. Регулярное его потребление может снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови, что может помочь предотвратить появление атеросклероза.

Природный источник железа

Зеленый перец чили является природным источником железа, что делает его отличным дополнением к пище для тех, кто борется с его дефицитом. Включая овощ в свой рацион, вы также можете повысить уровень гемоглобина. Кроме того, наличие витамина С в зеленом чили улучшает усвоение железа.

Облегчает симптомы простуды и синусита

Активный компонент, известный как капсаицин, содержащийся в зеленом перце чили, облегчает симптомы простуды и синусита. Он стимулирует улучшение кровотока через мембраны, способствуя разжижению слизи. Кроме того, капсаицин может активировать центр охлаждения мозга, известный как гипоталамус, потенциально способствующий снижению температуры тела.

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