5 принципов осознанного питания: как улучшить ваши пищевые привычки

Современный ритм жизни не всегда позволяет сосредотачиваться на еде, но это может оказаться опасным для здоровья. Поэтому специалисты советуют практиковать осознанное питание, то есть употребление пищи со всей сосредоточенностью.

Против обычно с требовательными графиками это кажется невыполнимой целью. OBOZ.UA дает рекомендации, как начать практиковать осознанное питание.

Не пропускайте приемы пищи

Если человек отказывает себе в пище в течение длительного времени, то обязательно почувствуете прожорливость, а это опасно для здоровья. Это может заставить вас употреблять любую пищу, которая поначалу попадется на глаза, да еще и в несбалансированных количествах. Поэтому важно обеспечить регулярное питание и добавить здоровые закуски между ними.

Используйте все шесть чувств

Это может показаться немного закладным, но стоит попытаться задействовать все шесть своих чувств во время еды. Не сосредотачивайтесь только на вкусе – обратите внимание на звуки, цвета, запахи, текстуры и даже реакцию вашего ума на еду. Это поможет вам наслаждаться едой и лучше понять свои пищевые привычки.

Подавать умеренными порциями

Также следует ограничивать ваши порции, ведь прием большого количества пищи может способствовать перееданию. Диетологи советуют начинать с умеренной порции пищи (но при этом вы всегда можете прибавить больше). Хорошая идея – начать использовать меньшую тарелку и наполнить ее один раз.

Делайте небольшие кусочки и хорошо пережевывайте

Специалисты в один голос говорят о том, что следует отбирать маленькие кусочки и тщательно их пережевывать. Ведь это способствует тому, что вы будете лучше чувствовать вкус пищи и улучшится пищеварение, поскольку расщепление пищи начинается с ферментов во рту. Не забывайте, что перед проглатыванием пищу желательно пережевывать 20-40 раз.

Ешьте медленно

Также не следует торопиться с приемом пищи. Ведь тем самым вы сможете лучше определить, когда вы действительно сыты, и вам нужно остановиться. Рекомендуется также воздержаться от утоления чувства голода. На самом деле, китайская медицина рекомендует есть лишь до 80% сытости. Итак, если вы очень заняты, выделите пять минут, чтобы медленно съесть меньшую часть пищи, а не быстро проглатывать большую порцию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как правильно начать питаться здоровой пищей.

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