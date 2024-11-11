5 продуктов к завтраку, которые предотвращают старение костей в будущем
Завтрак - это отличная возможность для поддержания здоровья костей. Начните день с продуктов, богатых кальцием, витаминами D и K, а также фосфором, магнием и калием.
Кроме того, обратите внимание на продукты, содержащие антиоксиданты, которые борются с воспалением, в частности овощи и цельные зерна, а также 100% фруктовый сок. Какие именно продукты должны быть в вашей утренней тарелке и какие напитки следует пить для укрепления костей, рассказали в Eat This, Not That.
Яйца
Яйца - это отличный источник качественного белка и витамина D, важного для здоровья костей. Употребляйте их ежедневно, чтобы поддерживать уровень этого витамина, которого часто не хватает в рационе. Среднее яйцо покрывает около 5% от дневной потребности в витамине D, а потому обязательно ешьте желток, где он сосредоточен.
Грибы
Попробуйте приготовить яичницу с грибами для повышения содержания витамина D, который укрепляет кости и способствует усвоению кальция. Кроме того, исследования показывают, что они могут повышать плотность костной ткани, что важно для поддержания здоровья скелета.
Молоко и растительные альтернативы
Для укрепления костей, добавляйте в завтрак немного коровьего или растительного молока. Молочные продукты богаты кальцием и витамином D, которые необходимы для здоровья скелета. Если выбираете растительное молоко, ищите то, которое обогащено кальцием и витамином D, что содержит еще больше этих питательных веществ, чем обычное молоко.
Греческий йогурт
Греческий йогурт является еще одним отличным источником кальция и белка, поддерживающего здоровье костей. Добавляя его в рацион, можно улучшить формирование костей, особенно если вы занимаетесь спортом. Магний и фосфор в йогурте также укрепляют кости. Для дополнительной пользы, выбирайте йогурт, обогащенный витамином D.
Апельсиновый сок
Обогащенный апельсиновый сок содержит кальций и витамин D в легкоусвояемой форме, что помогает поддерживать эти важные вещества в организме. Исследования показывают, что обогащенный сок работает так же эффективно, как добавки и его легче ввести в рацион.
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