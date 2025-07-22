5 продуктов, которые могут испортить вашу сексуальную жизнь

Ваше сексуальное здоровье тесно связано с тем, что вы ежедневно едите. Некоторые привычные продукты могут постепенно ухудшать кровообращение, гормональный баланс и работу нервной системы, снижая качество интимной жизни.

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То, что вредит сердцу, сосудам или уровню сахара в крови, рано или поздно сказывается и в спальне. Издание eatthis.com опубликовало пять самых вредных продуктов, которые стоит исключить из рациона, чтобы сохранить сексуальную активность и здоровье.

"Сексуальные нарушения – это сложная комбинация физиологических и психологических факторов, которая с возрастом становится все более распространенной. И то, что вы едите, действительно имеет значение. Рацион может как ухудшить ситуацию, так и поддержать организм", – объясняет эндокринолог Флоренс Комит.

Иначе говоря, пищевые привычки, которые вредят сердцу, артериям или способствуют развитию диабета, могут также привести к снижению сексуальной функции. Часто эректильная дисфункция у мужчин или трудности с возбуждением у женщин – это не только интимная проблема, но и первый сигнал серьезного хронического заболевания.

"Если в организме накапливается холестерин, появляются воспаления и атеросклеротические бляшки, это затрудняет циркуляцию крови. И первыми страдают пудендальные артерии, которые вдвое уже коронарных и обеспечивают кровоснабжение половых органов. К тому же диабет ухудшает состояние сосудов и нервов, снижая чувствительность кожи и сексуальное возбуждение", – отмечает Комитет.

Чтобы поддержать сексуальное здоровье, важно нормализовать уровень сахара, контролировать артериальное давление, поддерживать холестерин в пределах нормы и сбалансировать гормоны и обмен веществ. По словам Комит, большинство из этих показателей поддаются коррекции с помощью питания. А начать стоит с исключения из меню пяти продуктов.

1. Обработанные продукты и сахар

"Большое количество сахара в рационе – это прямая угроза вашей сексуальной жизни", – утверждает доктор медицинских наук Дебора Мэтью, специалист по гормональному здоровью.

Регулярное употребление рафинированных продуктов с низким содержанием клетчатки – таких как белый хлеб, сдоба, сладкие напитки или чипсы – способствует повышению уровня глюкозы в крови.

"Сахар повышает риск диабета, который, в свою очередь, вызывает эректильную дисфункцию и подавляет выработку тестостерона", – объясняет Мэтью.

Мужчины с диабетом 2 типа часто сталкиваются с невозможностью достичь или поддержать эрекцию, и причина – повреждения сосудов и нервных окончаний.

Также стоит помнить: продукты, из которых изъята клетчатка, могут провоцировать воспаление. А оно, по словам Мэтью, снижает сексуальное влечение как у мужчин, так и у женщин.

2. Жареные блюда

Хрустящие куриные крылышки или обжаренные во фритюре закуски могут быть вкусными, но скрывают серьёзную угрозу. Они богаты насыщенными и трансжирами, которые напрямую связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и гипертонии. А эти недуги, в свою очередь, пагубно влияют на сексуальную функцию. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования, опубликованного в The American Journal of Clinical Nutrition.

3. Алкоголь

Небольшое количество алкоголя может усилить желание, но чрезмерное потребление часто имеет противоположный эффект. Оно снижает сексуальное возбуждение и затрудняет достижение оргазма. По данным исследования 2018 года в журнале Archives of Sexual Behavior, женщины после употребления алкоголя сообщали об уменьшении естественной смазки.

4. Попкорн из микроволновки

На первый взгляд – невинный ужин перед телевизором, но привычка есть попкорн из микроволновой печи тоже может иметь последствия для интимной жизни. Упаковки с таким попкорном покрывают специальным веществом – перфторированными соединениями (ПФС), которые нарушают гормональный баланс и снижают уровень тестостерона, предупреждает доктор Мэтью.

Согласно исследованию Environmental Health Perspectives (2019), у людей, которые ежедневно в течение года употребляли попкорн из микроволновки, уровень вредных полифторалкильных веществ в крови был на 63% выше нормы.

5. Жирное красное мясо и мясные деликатесы

Чрезмерное потребление красного мяса или жирных молочных продуктов повышает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), что способствует закупорке сосудов.

"Одна из главных причин эректильной дисфункции – это атеросклероз, то есть сужение кровеносных сосудов. То, что влияет на сердце, так же влияет и на половые органы", – объясняет Комит.

Еще хуже – колбасы, сосиски, ветчина и другие мясные деликатесы. Они содержат большое количество соли и консервантов, которые повышают давление. А гипертония – одна из главных причин снижения либидо и потенции. Некоторые лекарства от давления, кстати, также могут негативно влиять на эрекцию.

Но выход есть. "Обратите внимание на альтернативные способы нормализации давления без ущерба для интимной жизни. Достаточный сон, физическая активность, медитация, йога, дыхательные практики в сочетании со здоровым питанием – все это поможет не только снизить давление, но и улучшить сексуальное здоровье в долгосрочной перспективе", – призывает доктор Комит.

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