5 простых тренировок, позволяющих легко сжечь жир на животе

Жировые складки на животе свидетельствуют о нарушении пищеварения и обмена веществ. Это распространенная проблема и серьезное предупреждение о возможном начале хронического заболевания. Так, женская талия, имеющая в окружности более 80 см, считается поводом провериться на резистентность к инсулину.

В этой статье OBOZ. UA расскажет о самых эффективных способах избавления от жира на животе.

Гимнастические упражнения

Это один из самых простых видов тренировки, поскольку все упражнения – отжимания, подтягивания, выпады, приседания, планки и прочее, выполняются с собственным весом

Такой вид занятий подходит людям с разным уровнем физической подготовки. К тому же в гимнастике имеется много специальных упражнений для удаления жира на животе.

Йога

Йога задействует основные мышцы тела, способствуя силе, гибкости и внимательности. Такие асаны, как планка, лодка и мостик, направлены усиление и тонизацию среднего отдела мышц живота.

Кроме того, в йоге большое внимание уделяется контролю дыхания и технике релаксации, что снижает уровень стрессов, способствующих накоплению жира.

Пилатес

Пилатес делает акцент на контролируемых движениях и правильном выравнивании. Так, упражнения планка и подкат, направлены непосредственно на мышцы живота, способствуя тонизированию и формированию среднего отдела.

Пилатес также улучшает осанку, увеличивает силу и гибкость тела.

Велотренажер

Это отличный способ для динамической тренировки тела. С каждым нажатием педали вы активируете мышцы нижней части тела – подколенные сухожилия, ягодичные мышцы, квадрицепсы и икры, одновременно вовлекая в процесс верхнюю часть.

Эти комплексное занятие увеличивает расход калорий, что делает его эффективным для всех, желающих быстро похудеть.

Бег

Бег развивает выносливость и силу. Во время тренировки вы сами можете выбирать темп и дистанцию, а также усложнять маршруты, например бежать под гору.

Бег следует начинать с разминки и заниматься в удобной обуви, чтобы не травмировать ноги.

Ранее OBOZ. UA рассказывал о 5 видах эффективной вегетарианской диеты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.