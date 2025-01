5 простых упражнений на полу, которые помогут похудеть

Для эффективного похудения необходимо избегать модных диет и иметь план на неделю, направленный на потерю до 0,5-1 кг. Для этого следует придерживаться сбалансированного питания, с дефицитом калорий, регулярным употреблением воды, и упражнениями на все тело, в частности HIIT.

Видео дня

Это поможет ускорить похудение, контролировать голод и придерживаться здоровых привычек в долгосрочной перспективе. Какие упражнения помогут сжигать жир и укреплять мышцы, рассказали в Eat This, Not That.

Берпи

Для бурпи станьте прямо, поставив ноги на ширине плеч. Опуститесь в упор лежа, держа спину прямо и сделайте отжимания, не разводя локти широко. Далее, прыгните вперед к рукам и резко подпрыгните вверх, вытянув руки. Повторите 10 раз.

Колени к груди

Сядьте на ягодицы, наклонитесь назад и вытяните ноги вперед. Затем подтяните колени к груди, возвращаясь в исходное положение. Выполняйте движение плавно, повторяя 10 раз.

Отжимания

Отжимания имеют много вариаций: от колен, под наклоном, на трицепс или широким хватом. Для классических отжиманий станьте в планку, держа руки на ширине плеч, а тело прямым. Опуститесь к полу, сохраняя спину ровной, и вернитесь в исходное положение, нажимая руками. Выполните 10 повторений, контролируя движения.

Подъемы ног

Лягте на спину на коврик, руки держите под тазом. Поднимите обе ноги на 60 см от пола, затем опустите до уровня 15 см над землей. Выполните движение 10 раз.

Велосипедные скручивания

Лягте на пол, поднимите голову и плечи, держите руки за головой, но не переплетайте пальцы. Подтяните колени к груди и коснитесь правым локтем левого колена. Затем повторите с другой стороны. Выполните 20 повторений, сжимая мышцы живота в каждом движении.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая тренировка поможет похудеть начинающим.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.