5 проверенных способов использования йогурта для оздоровления кожи и волос

Если нужны советы по красоте, в интернете можно найти нескончаемое количество средств по уходу за кожей. Эти капсулы, тоники, кремы и маски для лица обещают всем вечную молодость, и многие дают действительно неплохой результат.

Одна проблема, они насыщены химикатами, и принося пользу волосам и коже, в общем наносят здоровью ощутимый вред.

В качестве альтернативы опасной "химии" OBOZ.UA предлагает простое и натуральное домашнее средство для сияющей кожи и шелковистых волос.

Йогурт для увлажнения сухой кожи в зимний период

Зимой большинство людей жалуются на сухость кожи. Чтобы решить эту проблему, мы рекомендуем приготовить увлажняющую маску из йогурта.

Для этого нужно смешать 4 столовых ложки этого продукта с какао и медом.

Получившуюся смесь нанесите на лицо, шею или любой другой сухой участок тела и оставьте на 30 минут. Затем смойте теплой водой.

Как йогурт оказывает влияние на кожу?

Такие маски, помимо увлажнения кожи, уменьшают тонкие линии и морщины, удаляют темные круги и акне, освещают пигментацию, и в целом являются отличным антивозрастным ингредиентом.

Йогурт также успешно лечит кожные инфекции и солнечные ожоги.

Кондиционирование волос с помощью йогурта, алоэ вера и кокосового масла.

Для кондиционирования волос смешайте четыре столовых ложки йогурта с алоэ вера и кокосовым маслом. Нанесите эту маску на кожу головы и распределите по всей длине волоса.

Оставьте ее на час, а затем вымойте волосы мягким шампунем.

Для достижения наилучших результатов используйте маску для глубокого кондиционирования еженедельно.

Как йогурт влияет на волосы?

Как кондиционер для волос йогурт не только увлажняет кожу головы, но избавляет от надоедливой перхоти, и делает волосы мягкими и блестящими.

Никаких побочных эффектов

В косметологии, когда речь идет о домашних средствах, йогурт считается универсальным ингредиентом и вам не придется беспокоиться о побочных эффектах.

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