5 советов, которые помогут поддержать тело здоровым в сезон гриппа

При гриппе может повышаться температура, возникать боль в горле, кашель, насморк, усталость, головные боли, а также боли в теле. Чтобы оставаться здоровыми в сезон гриппа, важно соблюдать простые меры профилактики, такие как ношение масок и социальная дистанция.

Видео дня

Кроме того, не стоит забывать, что в это время года может снижаться уровень витамина D, что влияет на иммунную систему. Как не стать жертвой простуды и вирусов, а также что поможет поддержать иммунитет, рассказали в Eat This, Not That.

Здоровое питание, спорт и сон

Чтобы поддерживать здоровье в это непростое время, придерживайтесь здорового питания, занимайтесь физической активностью и контролируйте вес. Употребляйте алкоголь умеренно, не курите и обеспечьте себе достаточный сон. Эти простые рекомендации, которые помогут укрепить иммунную систему, уменьшить воспаление и снизить стресс.

Соблюдайте правила гигиены

Соблюдайте основные правила гигиены: регулярно мойте руки и старайтесь не трогать лицо. Вакцинация против гриппа является одним из лучших способов защитить себя во время этого холодного сезона. Она может предотвратить заболевание или уменьшить его течение.

Старайтесь избегать людные места

Избегайте мест скопления людей, особенно если кто-то из ваших знакомых испытывает симптомы гриппа или простуды. Это может помочь снизить риск заражения. Лучше пропустить встречу, чем потом пропустить еще больше планов из-за болезни. Вместо этого найдите способ насладиться временем наедине, например, просматривая любимое шоу или читая книгу.

Употребляйте эхинацею, а также витамины C и D

Многие продукты обещают укрепление иммунной системы, но мало из них имеют научное подтверждение. Эхинацея может помочь предотвратить простуду, а добавки витамина D полезны для людей с его дефицитом. Кроме того, хотя витамин C не предотвращает простуду, кроме случаев интенсивных физических нагрузок, существуют противоречивые данные о его влиянии на продолжительность простуды. Таким образом, лучше поддерживать иммунитет, употребляя сбалансированное питание, выполняя регулярные физические упражнения и имея достаточный сон.

Примите противовирусные препараты

Поддерживайте себя, если чувствуете угрозу здоровью, а также не забывайте об отдыхе. Таким образом, вы можете приготовить вкусный куриный суп, принять противовирусные препараты и добавки цинка в течение первых 48 часов после появления первых симптомов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему прогулка на свежем воздухе улучшает здоровье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.