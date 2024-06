5 советов, которые пригодятся во время приготовления супа: рекомендации диетологов

Для супов не существует определенного сезона и времени, потому что это привычное блюдо, которое большинство из нас обожает потреблять на обед. Горячие супы насыщают и согревают во время холодов, а холодные - отлично освежают летом.

Как приготовить вкусный суп, чтобы получить от него максимум питательной ценности и пользы для организма? Обо всем этом и как суп может помочь похудеть, рассказали в Eat This, Not That!

Сделайте собственный бульон

Чтобы быть уверенными в качестве и питательной ценности вашего блюда, не следует покупать готовый бульон в магазинах. Вы можете приготовить его самостоятельно и даже сделать запас бульона, чтобы быстрее сварить свежий суп тогда, когда у вас совсем нет свободного времени. Кроме того, таким образом вы выбираете, из чего сварить бульон и сколько соли достаточно именно для вас.

Добавьте в блюдо текстуры

Чтобы разнообразить ваш суп, стоит добавить в него яркие овощи и бобовые, содержащие нежирный белок. Это поможет сделать суп интереснее, сытнее и обогатить его вкус. Кроме того, таким образом вы получите больше удовольствия от пищи, которую нужно пережевывать. Именно поэтому, следует избегать крем-супов, которые могут оставить вас голодными.

Избегайте сливочных супов

Кремовые супы со сливками и сыром могут быть очень вкусными и питательными, но вместе с тем чрезвычайно калорийными. Если вы беспокоитесь о своей фигуре и хотите похудеть или поддержать вес, то вам лучше отказаться от таких супов, заменив их на те, что готовятся на прозрачном бульоне.

Добавляйте в суп некрахмалистые овощи

Избегайте супов, содержащих овощи, в составе которых есть крахмал. К таким относят картофель, батат, кукурузу, тыкву, бобы, горох и чечевицу. Вместо этого вы можете приготовить суп из капусты, цветной капусты, брокколи, сельдерея и стручковой фасоли.

Ешьте суп часто

Некоторые исследования утверждают, что регулярное употребление супов позволяет улучшить качество питания и снизить риски появления ожирения. Таким образом, если вы действительно любите такие блюда - ешьте их чаще.

