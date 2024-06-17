5 способов осветлить губы естественным путем

Дорогой блеск и шикарная помада могут временно скрыть пятна на ваших губах, но мягкие от природы губы выглядят здоровее. Однако вы должны знать, что ваши гены и несколько других факторов определяют цвет ваших губ.

Поэтому не пытайтесь изменить цвет. Мы подготовили несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы побороть пигментацию, сделать губы более мягкими и яркими.

Используйте домашний скраб для губ

Скраб для губ восстанавливает увлажненность и мягкость ваших губ, удаляя отмершие клетки кожи. Вы можете сделать домашний скраб для губ, используя одну чайную ложку миндального масла и меда и смешав это с двумя чайными ложками сахара. Затем осторожно протрите губы и смойте водой. Используйте этот скраб дважды в неделю, чтобы осветить цвет губ.

Нанесите на губы свеклу

Многие бальзамы для губ используют пользу свеклы благодаря ее отбеливающим свойствам. Натуральный пигмент и витамин С в свекле придают губам розовый оттенок, а также увлажняют их.

Одну очищенную свеклу нарежьте кружочками и натрите на терке. Затем выжмите сок и нанесите его на губы. Оставьте на 15 минут, затем смойте. Употреблять этот сок можно дважды в неделю.

Хорошо их увлажняйте

Ваши губы нуждаются в дополнительном увлажнении по сравнению с вашим лицом, поскольку кожа на наших губах тоньше. Используйте густой бальзам для губ или вазелина днем и ночью.

Утром немного потрите зубной щеткой, чтобы удалить мертвую кожу. Этот метод улучшает кровообращение, а губы остаются мягкими и увлажненными.

Используйте солнцезащитный крем для губ

Не только ваше лицо, но и ваши губы нуждаются в защите SPF. Использование бальзама для губ SPF защитит ваши губы от солнечных лучей, гиперпигментации и старения.

Согласно исследованию, только 37% людей используют бальзам для губ с SPF-ингредиентом. Выберите качественный бальзам для губ, не вызывающий раздражения, из SPF 15 или выше, и не забывайте часто его повторно наносить.

Держите себя гидратированным

Важно позаботиться о своем внутреннем здоровье, чтобы ваша кожа и губы выглядели мягкими и увлажненными. Недостаточное количество воды может привести к шелушению на губах. Итак, выпивайте по крайней мере восемь стаканов воды каждый день, чтобы губы выглядели здоровыми и предотвратили изменение цвета.

Кроме того, избегайте облизывания или кусания губ, поскольку это еще больше высушивает губы.

Ранее OBOZ.UA писал, как увеличить губы естественным путём.

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