5 травяных чаев, которые помогут при вздутии
Сегодня, расстройства пищеварения является распространенной проблемой для многих людей. По данным исследований, от газов и вздутия страдает примерно 15-30% людей во всем мире
Это может быть вызвано нетерпимостью к некоторым продуктам, газообразованием, бактериями, запорами, язвами, беременностью или инфекциями, однако избавить от неприятных симптомов могут определенные травяные чаи. Какие именно, узнавали в OBOZ.UA.
Имбирный чай
Имбирь, известный как эффективное средство от тошноты, который благодаря соединению гингерол, помогает при проблемах пищеварения, таких как газы и вздутие. Исследование, опубликованное во Всемирном журнале гастроэнтерологии, показало, что имбирный чай способствует быстрой и эффективной дефекации.
Чай с лимоном
Чай с лимоном часто рекомендуют для улучшения здоровья. Природное соединение D-лимонен, содержащееся в масле лимонной кожуры, помогает устранить задержку воды и облегчает пищеварение, включая газы и вздутие. Кроме того, регулярное употребление лимонов способствует облегчению и ускорению метаболизма.
Мятный чай
Ментол в мяте уменьшает воспаление и обладает обезболивающими свойствами, которые облегчают неприятные ощущения от газов и вздутия. Кроме того, мятный чай известен как природное средство от синдрома раздраженного кишечника.
Чай из ромашки
Ромашковый чай, кроме успокоения ума, улучшения настроения и сна, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Все это помогает эффективно лечить симптомы газов и вздутия живота.
Чай из фенхеля
Фенхель, богатый антиоксидантами, помогает снять вздутие живота и спазмы. Эффект от такого чая ощущается сразу после его употребления.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, почему полезно употреблять чай с фенхелем.
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