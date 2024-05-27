5 травяных чаев, которые помогут при вздутии

Сегодня, расстройства пищеварения является распространенной проблемой для многих людей. По данным исследований, от газов и вздутия страдает примерно 15-30% людей во всем мире

Это может быть вызвано нетерпимостью к некоторым продуктам, газообразованием, бактериями, запорами, язвами, беременностью или инфекциями, однако избавить от неприятных симптомов могут определенные травяные чаи. Какие именно, узнавали в OBOZ.UA.

Имбирный чай

Имбирь, известный как эффективное средство от тошноты, который благодаря соединению гингерол, помогает при проблемах пищеварения, таких как газы и вздутие. Исследование, опубликованное во Всемирном журнале гастроэнтерологии, показало, что имбирный чай способствует быстрой и эффективной дефекации.

Чай с лимоном

Чай с лимоном часто рекомендуют для улучшения здоровья. Природное соединение D-лимонен, содержащееся в масле лимонной кожуры, помогает устранить задержку воды и облегчает пищеварение, включая газы и вздутие. Кроме того, регулярное употребление лимонов способствует облегчению и ускорению метаболизма.

Мятный чай

Ментол в мяте уменьшает воспаление и обладает обезболивающими свойствами, которые облегчают неприятные ощущения от газов и вздутия. Кроме того, мятный чай известен как природное средство от синдрома раздраженного кишечника.

Чай из ромашки

Ромашковый чай, кроме успокоения ума, улучшения настроения и сна, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Все это помогает эффективно лечить симптомы газов и вздутия живота.

Чай из фенхеля

Фенхель, богатый антиоксидантами, помогает снять вздутие живота и спазмы. Эффект от такого чая ощущается сразу после его употребления.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, почему полезно употреблять чай с фенхелем.

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