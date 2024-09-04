5 тренировок с собственным весом, которые могут полностью изменить вашу фигуру

Чтобы начать свой путь в фитнесе, совсем не обязательно покупать абонемент в тренажерный зал или тратиться на специальное оборудование. На самом деле, для изменения контуров тела, сжигания лишних калорий и наращивания мышц эффективными могут быть тренировки с собственным весом.

Издание eatthis.com опубликовало пять различных тренировок, которые могут радикально изменить ваше тело. Главное – прислушивайтесь к своему организму, соблюдайте систематичность и наслаждайтесь прогрессом.

Тренировка №1: Высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВИТ) – мощный жиросжигатель

ВИТ-тренировка прославилась своей способностью быстро сжигать калории и ускорять метаболизм. Это интенсивное занятие совмещает взрывные движения и короткие перерывы, что обеспечивает максимально эффективное сжигание жира и улучшение работы сердца.

Прыжковые приседания. Станьте ровно, ноги на ширине плеч. Опуститесь в присед, после чего резко прыгайте вверх. Мягко приземлитесь и сразу же переходите в новый присед. Сделайте три сета по 15 повторений.

Станьте ровно, ноги на ширине плеч. Опуститесь в присед, после чего резко прыгайте вверх. Мягко приземлитесь и сразу же переходите в новый присед. Сделайте три сета по 15 повторений. Отжим. Займите положение планки, расставив руки чуть пошире плеч. Опускайте тело, пока грудь почти не коснутся пола, затем вернитесь в начальную позицию. Выполните три подхода по 12 повторений.

Займите положение планки, расставив руки чуть пошире плеч. Опускайте тело, пока грудь почти не коснутся пола, затем вернитесь в начальную позицию. Выполните три подхода по 12 повторений. Альпинисты. Находясь в планке, подтяните правое колено к груди, быстро меняя ноги. Держите высокий темп. Выполните три подхода по 20 повторений (по 10 на каждую ногу).

Тренировка №2: Сильный корпус – создание подтянутого тела

Сильный кор позволяет не только улучшить внешний вид, но и повышает общую стабильность и равновесие тела. Эта тренировка ориентирована на развитие средней части тела, что поможет четко очертить мышцы живота.

Варианты планок. Традиционная планка: держите положение с прямыми руками. Боковая планка: поддерживайте тело на одной руке, приподнимая бедра. Планка с колено до локтя: подтяните колено к локтю, изменяя стороны. Выполните по 30 секунд каждый вариант в четыре подхода.

Традиционная планка: держите положение с прямыми руками. Боковая планка: поддерживайте тело на одной руке, приподнимая бедра. Планка с колено до локтя: подтяните колено к локтю, изменяя стороны. Выполните по 30 секунд каждый вариант в четыре подхода. Скручивание. Сядьте, согнув ноги в коленях. Немного отклонитесь назад и вращайте туловище, касаясь пола по обе стороны. Сделайте три подхода по 20 повторений.

Сядьте, согнув ноги в коленях. Немного отклонитесь назад и вращайте туловище, касаясь пола по обе стороны. Сделайте три подхода по 20 повторений. Подъем ног. Лежа на спине, поднимите прямые ноги вверх, после чего медленно опустите их назад, не касаясь пола. Выполните три подхода по 15 повторений.

Тренировка №3: Тренировка для всего тела – развитие спортивной силы

Эта тренировка сочетает взрывные движения и упражнения для всего тела, помогая развить силу, мощность и ловкость. Идеально для тех, кто желает повысить свои спортивные результаты и общую физическую форму.

Берпи. Из положения стоя, приседайте и отводите ноги обратно в планку. Сделайте отжим, подпрыгните ногами к рукам и взрывно прыгайте вверх. Сделайте четыре подхода по 12 повторений.

Из положения стоя, приседайте и отводите ноги обратно в планку. Сделайте отжим, подпрыгните ногами к рукам и взрывно прыгайте вверх. Сделайте четыре подхода по 12 повторений. Выпады. Шагайте вперед одной ногой, опуская тело, пока оба колена не образуют прямой угол. Оттолкните переднюю ногу и вернитесь в исходную позицию. Выполните три подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Шагайте вперед одной ногой, опуская тело, пока оба колена не образуют прямой угол. Оттолкните переднюю ногу и вернитесь в исходную позицию. Выполните три подхода по 15 повторений на каждую ногу. Планка с отжимками. Начинайте с планки на предплечьях, поднимитесь в позицию для отжиманий, сделайте отжим и снова вернитесь в исходную позицию. Выполните три подхода по 12 повторений.

Тренировка №4: Мышечная масса – развитие силы без отягощений

Этот комплекс упражнений поможет нарастить мышечную массу, используя вес собственного тела. Идеальный выбор для тех, кто предпочитает естественную тренировку.

Подтягивание или ряды в обратном положении. Подтягивание: повисните на перекладине, затем подтяните тело вверх. Ряды в обратном положении: лежа под штангой, подтяните грудь к ней. Выполните четыре подхода по 8-10 повторений.

Приседания на одной ноге (пистолет). Став на одну ногу, медленно приседайте, вытягивая другую ногу вперед. Выполните по три подхода на каждую ногу по 10 повторений.

Став на одну ногу, медленно приседайте, вытягивая другую ногу вперед. Выполните по три подхода на каждую ногу по 10 повторений. Отжим с ромбом. Сложите руки в форме ромба под грудью и выполните отжим, активируя трицепсы и грудные мышцы. Сделайте три подхода по 12 повторений.

Тренировка №5: Выносливость и кардио с собственным весом

Этот кардиокомплекс рассчитан на улучшение выносливости, сжигание калорий и укрепление сердечно-сосудистой системы. Идеальный выбор для повышения общей физической подготовки.

Прыжки с размахом. Начинайте стоя, сводя ноги вместе, затем прыгайте, разводя руки и ноги. Вернитесь в исходное положение. Выполните четыре подхода по 50 повторений.

Начинайте стоя, сводя ноги вместе, затем прыгайте, разводя руки и ноги. Вернитесь в исходное положение. Выполните четыре подхода по 50 повторений. Бег с высоким подниманием колен. Бегите на месте, поднимая колени как можно выше. Выполните три подхода по 30 секунд.

Бегите на месте, поднимая колени как можно выше. Выполните три подхода по 30 секунд. Прыжки на платформу. Найдите стойкую платформу или коробку, прыгайте на нее, приземляясь мягко. Выполните три подхода по 15 повторений.

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