5 упражнений для построения стройного тела: тренировка, ускоряющая похудение. Видео

Чтобы улучшить форму и сделать тренировки более эффективными, стоит выходить за пределы стандартных приседаний и выпадов. Существуют малоизвестные упражнения, которые не только активируют забытые мышцы, но и уменьшают нагрузку на суставы.

Большинство людей их не используют, хотя именно они могут ускорить ваш прогресс. В Eat This, Not That поделились 5 упражнениями, которые могут улучшить ваш опыт и ускорить желаемое перевоплощение.

Жим штанги в упоре

Если трудно выполнять упражнения над головой из-за ограниченной подвижности плеч, попробуй жим штанги в лендмайне — он уменьшает давление на спину, поскольку движение идет под углом. Для выполнения, установите один конец штанги в лендмайн или в угол со сложенным полотенцем, а другой — возьмите одной рукой возле плеча. Выталкивайте штангу вверх без перекручивания корпуса и выполните все повторения, меняя руки.

Протягивание

Такие тяги укрепляют ягодицы, улучшают силу бедер и улучшают форму тела. Для выполнения, встаньте спиной к блоку, зафиксируйте трос в нижнем положении и возьмите канат, держа его между ногами. С ровной спиной и слегка согнутыми коленями наклонитесь вперед, а затем выпрямите таз и встаньте прямо.

Тяга кабеля в широкой стойке

Чтобы правильно выполнить скручивание с тросом, держи корпус неподвижным, сопротивляясь вращению. Установите трос на уровне груди, встаньте к нему боком, широко расставляя ноги. Возьмись за канат или рукоятку обеими руками и тяни через тело, не сгибая руки. Выполни повторение на одну сторону, а затем смени сторону.

Медвежий ход

Это простое, но эффективное движение для укрепления корпуса, плеч и улучшения координации. Для выполнения, встаньте, держа руки под плечами, а колени под бедрами, немного оторванными от пола. Выполняйте движение вперед, двигая правую руку и левую ногу одновременно, чередуя стороны. Держи бедра низко, а голову поднятой.

Приседания на одной ноге

Болгарские приседания на скамью — это отличное упражнение для ног, особенно если болит поясница или колени. Встаньте спиной к скамье, поднимите одну ногу и присядьте. Затем встаньте без помощи второй ноги. Чтобы разнообразить упражнение, меняйте высоту скамьи или добавьте жилет с весом.

