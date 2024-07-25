5 упражнений, которые мужчины должны делать каждый день, чтобы оставаться в форме

Когда дело доходит до поддержания физической формы, важнейшим фактором является последовательность. Нельзя полагаться на эпизодические тренировки, даже если они продолжительны и утомительны.

На самом деле, с возрастом более короткие ежедневные тренировки гораздо более эффективны для поддержания силы, мобильности и здоровья. Издание eatthis.com собрало пять лучших ежедневных упражнений для мужчин, которые помогут им оставаться в форме.

Для ежедневного плана тренировок специалисты рекомендуют делать меньше подходов. Однако ежедневный подход к поддержанию физической формы означает, что каждая тренировка дается гораздо легче и занимает меньше времени. В общем, ежедневные тренировки – отличный вариант, если вы ведете сидячий образ жизни и хотите привести себя в форму.

Приседания

Ежедневные приседания помогают поддерживать подвижность и мышечную силу. В начале тренировок они укрепят вас. Однако, когда вы сможете удобно выполнять 25 и более приседаний с собственным весом, главным преимуществом станет мышечная выносливость.

Выполняя приседания, начните со стойки, расставив ноги шире, чем на ширине плеч. Сядьте назад и опускайтесь, разводя колени в стороны, держа туловище прямым. Нажмите на обе ноги, чтобы вернуться в исходное положение. С каждым подходом находите свой ритм.

Отжим

Отжим – простое и эффективное упражнение, развивающее огромную силу в груди, плечах и трицепсах. Мужчинам, еще не имеющим специальной тренировки на грудные мышцы, следует отжиматься ежедневно, чтобы держать верхнюю часть тела в форме.

Начните в упоре лежа руки под плечами. Опустите грудь на пол, держа тело подтянутым на протяжении всего движения. Когда передняя часть тела оторвется от пола примерно на дюйм, оттолкнитесь руками, чтобы вернуться в исходное положение. Вы можете свести руки вместе, чтобы усилить акцент на трицепсы и разнообразить упражнение.

Подтягивание

Подтягивание – одно из лучших ежедневных упражнений для мужчин для поддержания физической формы. Проще говоря, правильная фитнес-программа для верхней части тела включает по меньшей мере одно движение, включающее толчок, и одно, включающее тягу. Подтягивание является любимым упражнением по подтягиванию по многим причинам. Во-первых, она позволяет использовать несколько хватов, чтобы варьировать целевые мышцы и стимулы, что позволяет разнообразить упражнение без каких-либо модификаций оборудования.

Начните с вишни на перекладине, нейтральным или обратным хватом. Руки должны быть полностью вытянуты. Подтягивайтесь вверх, пока ваша грудь не достигнут перекладины. Затем медленно опуститесь в исходное положение.

Наклоны

Наклоны – прекрасное упражнение для верхней части тела, помогающее укрепить плечи и увеличить подвижность. Вы можете делать наклоны на диване, стулья или скамейке, хотя мы предпочитаем брусья или кольца, если они у вас есть. Опуская стул, держите пальцы наружу.

Если вы выполняете наклоны на кольцах или брусьях, опускайте грудь в пол, сгибая локти и плечи. Когда вы достигнете нижней границы диапазона движения, нажмите обеими руками, чтобы вернуться в исходное положение.

Выпады

Выпады – отличный способ завершить тренировку на все тело. Вы можете делать выпады при ходьбе или выпады на месте с чередованием шагов. Если у вас есть простор, лучше делать выпады.

Для начала сделайте хороший, глубокий шаг вперед одной ногой. Затем опустите заднее колено на землю, войдя в положение нижнего выпада. Пронесите переднюю ногу вперед и извлеките заднюю ногу вперед, чтобы сделать следующий выпад.

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