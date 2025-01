5 упражнений, которые вернут стройность и ликвидируют жир на животе

Если ваша цель - подтянуть тело и уменьшить жир на животе, начните с правильного подхода к похудению. Так вместо бесконечных приседаний и планки, включите силовые тренировки, которые активируют метаболизм и запускают процесс активного сжигания жира.

Какие упражнения могут способствовать эффективному похудению, рассказали в Eat This, Not That. Эти упражнения одновременно активизируют ядро и укрепляют пресс, а также сочетают сложные движения с прямыми упражнениями на пресс.

Приседания с гирей для обратного скручивания

Начните упражнение, держа гирю возле груди. Напрягите пресс, приседайте до параллели с полом, опуская гирю до полного разгибания рук. Поднимите гирю назад и вернитесь в исходное положение. Выполняйте 3-4 подхода по 6-8 повторений.

Гребля в планке

Чтобы выполнить упражнение, займите позицию для отжиманий, держа гантели в руках, а ноги на ширине плеч. Напрягите пресс и ягодицы, тяните гантель к бедру, работая локтем и спиной. Верните гантель на пол и повторите с другой рукой. Выполните 3-4 подхода по 6-8 раз на каждую руку.

Поза лодочки с вытягиванием гантели

Лягте на спину, держа гантель над грудью, ноги поднимите над полом, а поясницу прижмите к полу. Разогните руки за голову, напрягите пресс и верните гантель в исходное положение. Выполните 3-4 подхода по 10-15 повторов.

Рубящий поворот с эспандером

Для выполнения вращательного движения с эластичной лентой закрепите ее на прочной опоре и отойдите в сторону, чтобы создать натяжение. Держите ленту обеими руками с верхним хватом, а ноги поставьте широко. Оставляя пресс напряженным, поверните ленту через корпус, задействуя мышцы косых мышц живота, а затем вернитесь в исходное положение. Выполните 3-4 подхода по 15 повторений в каждую сторону.

Стоячие скручивания с эластичной лентой

Закрепите эластичную ленту над собой на прочной опоре. Встаньте под лентой, держите ее обеими руками и тяните к груди, выполняя скручивания стоя. Напрягайте пресс и контролируйте движение на подъеме. Выполняйте 3-4 подхода по 15-25 повторов.

